Horóscopo: confira previsão para esta segunda-feira, 1º

ÁRIES

As dificuldades trazem amadurecimento. O momento pode destacar a entrada de Mercúrio na casa social, o que motiva trocas intelectuais em grupo. A Lua no eixo material-prazeres tende a favorecer esse contexto ao despertar generosidade, especialmente na fase nova.

TOURO

O meio social pode entrar em revisão. Você tende a zelar pelo bom funcionamento do lar e pela comunicação com o entorno imediato, visto que Mercúrio transita no setor doméstico e a Lua entre seu signo e o setor familiar, passando pela fase nova.

GÊMEOS

Tente reestruturar seus objetivos e se libertar de ilusões. Momento favorável para os estudos e os processos autoinvestigativos, renovando o pensamento, já que Mercúrio transita no setor das ideias e a Lua no eixo crise-comunicação, passando pela fase nova.

CÂNCER

Seus valores tendem a ser colocados em xeque com Saturno e Netuno no setor espiritual. O momento astrológico pode nutrir o pensamento prático e o resgate de parcerias genuínas, visto a entrada de Mercúrio na casa material.

LEÃO

É fundamental rever prioridades e se autoaprimorar. O momento astrológico pode direcionar o pensamento para seus objetivos e necessidades pessoais, pois Mercúrio adentra seu signo e a Lua transita entre a casa do trabalho e seu signo, passando pela fase nova.

VIRGEM

Tente se libertar de ilusões nas parcerias. O momento tende a pedir senso crítico para reavaliar sua vida e sua postura diante das dificuldades, visto a entrada de Mercúrio na área de crise e a Lua no eixo espiritual-crise, além da sua fase nova.

LIBRA

O dia a dia pode ficar em revisão. As trocas intelectuais e a articulação dos interesses nas parcerias tendem a ser favorecidas neste momento, visto que Mercúrio adentra a área das amizades e a Lua transita no eixo íntimo-amizades, passando pela fase nova.

ESCORPIÃO

É preciso ser seletiva nas interações em rede. O momento pode fortalecer seus objetivos na carreira, além de motivar a articulação de parcerias, visto que Mercúrio adentra a casa profissional e a Lua transita no eixo relacionamentos-trabalho, passando pela fase nova.

SAGITÁRIO

É fundamental rever seus objetivos. O momento pode favorecer o exercício reflexivo em prol do amadurecimento e da gestão do dia a dia, já que Mercúrio adentra a casa da espiritualidade e a Lua transita no eixo cotidiano-espiritual, passando pela fase nova.

CAPRICÓRNIO

Seus ideais podem pedir revisão. O senso crítico pode ficar apurado em prol do aprimoramento pessoal e das interações com o círculo de confiança, visto que Mercúrio adentra o setor íntimo e a Lua transita no eixo social-íntimo, passando pela fase nova.

AQUÁRIO

O momento tende a promover amadurecimento e acordos no âmbito das parcerias, já que a Lua transita no eixo família-relacionamentos, passando pela fase nova. A vida financeira pode pedir um processo de revisão com Saturno e Netuno na casa material.

PEIXES

O planejamento da rotina e a articulação interpessoal para fazer frente às rotinas tende a ser favorecida nesta fase, visto que Mercúrio adentra o setor das rotinas e a Lua transita no eixo comunicação-cotidiano, passando pela fase nova. Tente rever seus objetivos.





o anjo Lacabel

O seu domínio é sobre a vegetação e a agricultura; dá coragem moral, amor às ciências, como sejam: Astronomia, Matemática e Geometria; ideias luminosas e um talento que pode alcançar riquezas. O gênio contrário domina a avareza e a usura, influenciando todos os que querem enriquecer por meios ilícitos. Terá proteção natural e sua fortuna virá pelo seu talento.

O SANTO Beata Madre Maria Assunta Marchetti

Nasceu em Lombrici di Camaiore em 1871. Desde jovem, desejou uma vida dedicada a Deus, mas o trabalho doméstico, a doença da mãe e a morte prematura do pai a impediram. Em 1895, aceitou o pedido de seu irmão, Pe. Giuseppe Marchetti, para acompanhá-lo em sua missão no Brasil para cuidar dos órfãos dos imigrantes italianos. Junto com a mãe e outros dois jovens, foi apresentada a Giovanni Battista Scalabrini, constituindo os Servos dos Órfãos e Abandonados. As Irmãs Missionárias Scalabrinianas têm nela um modelo de dedicação missionária ao serviço da caridade. Sua dedicação gerou uma lesão na perna causada durante uma visita a uma pessoa doente, que lhe causou longos anos de sofrimento. Morreu no orfanato em São Paulo em 1º de julho de 1948.