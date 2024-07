Thaynara OG faz balanço sobre São João e destaca força da economia criativa

Foto: Divulgação/Bruno Florentino Influenciadora Thaynara OG fala sobre bastidores de seu evento de São João

Em 2015, Thaynara OG entrou no aplicativo Snapchat e iniciou uma rotina de compartilhar seu cotidiano, adotando uma postura descontraída enquanto interagia com os seguidores sobre os mais diversos assuntos. Em pouco tempo, a maranhense "furou a bolha", começou a ser acompanhada por milhares de pessoas de outros estados e passou a ser procurada por marcas para divulgação.

Aquela comoção deu à recém-graduada em Direito uma oportunidade que ia além da fama: a chance de usar seu alcance para reapresentar a região onde nasceu para o País. "Ver meu estado ali na mídia sempre sendo associado a uma notícia negativa, me deixava muito angustiada", compartilha.

"Quando vi que tinha furado a bolha, (pensei): 'Gente, vou mostrar aqui o que o Maranhão tem de bom. O pessoal precisa conhecer mais nosso São João, nossa cultura, nosso Bumba Meu Boi e belezas naturais'", relembra.

Com essa meta, a influenciadora planejou, organizou e lançou um de seus maiores sucessos: o "São João da Thay". O início veio a partir de uma conversa com a cantora Preta Gil, durante uma visita aos Lençóis Maranhenses, em que a maranhense comentou a ideia de realizar um jantar com apresentações Bumba Meu Boi e de Cacuriá. A partir da ocasião, ela arrecadaria dinheiro para doar a instituições.

"Preta deu aquela cutucada ao perguntar: 'Por que você não faz isso aberto ao público, com venda de ingressos, chama artistas também de fora para cantar. Eu venho e te ajudo', lembra. A conversa aconteceu em 2016 e, em 2017, aconteceu a primeira edição do evento.

O início pode ter sido "tímido" — a primeira edição teve capacidade para um público de 4 mil pessoas —, mas ao longo dos anos, o evento começou a expandir, aumentando seu alcance. Este ano, por exemplo, a produção estima que cerca de 20 mil pessoas passaram pelos dois dias de festa, ganhando estrutura de um festival.

Com o "trabalho de formiguinha" da influenciadora, o "São João da Thay" se tornou uma marca forte, com transmissão para a Globo Nordeste em 2024, patrocínio de grandes marcas e ainda mantendo o foco na valorização cultural do Maranhão e na arrecadação de doações para as instituições.

As ideias e planejamento de Thaynara, no entanto, permitiram que ela acrescentasse um ponto em sua lista: o movimento na economia local. Mesmo com ações de patrocinadores nacionais, ela vem focando priorizar serviços e produtos de fornecedores do estado ou do Nordeste.

"Sempre pedimos para os convidados virem com o look inspirado na nossa cultura e folclore. Então, movimentamos o artesanato local, que é uma coisa que durante o (todo) ano fica mais fria", detalha.

"Tenho uma fornecedora, uma parceira lá do Centro Histórico, que ela sempre relata: 'Ah, eu já esgotei minha fibra de buriti','Tô cheia de encomenda", exemplifica.

Outro impacto é em como a divulgação em suas redes sociais atrai pessoas de outros locais, não apenas nordestinos, girando o turismo da cidade: "É justamente o público que eu quero cutucar mais, o de que (vem) de fora do Maranhão, para eles olharem para cá com mais carinho e respeito".

Parte importante para atrair olhares, de dentro e fora, está na escolha dos artistas que se apresentarão. Em 2024, o evento recebeu nomes nacionais como a maranhense Pabllo Vittar, o cearense Wesley Safadão e o mexicano Christian Chávez.

"Não fazemos shows aleatórios. Fazemos conexões com artistas que venham para cá, mas sejam abertos ao projeto, juntamente para fazermos conexões com artistas maranhenses e fazer um momento de homenagem à cultura do estado. Sabemos como isso reverbera e impacta", explica.

Com o evento crescendo, movimentando São Luiz e outros municípios e ganhando estrutura de festival nacional, Thaynara OG resolveu acrescentar um antigo sonho e criou a "Academia de Vida", projeto educacional que oferece oficinas, como de empreendedorismo, para jovens de 13 a 18 anos, extrapolando o eixo de entretenimento da festa.

"A maior parte desses jovens são de comunidades de grupos culturais do Maranhão, que geralmente são carentes", conta. "É muito importante ter pessoas brilhantes para dividir seu conhecimento, para expirar e impulsionar esses jovens".

O projeto foi bastante procurado, ficando com lista de espera para além dos 80 selecionados. "Já estou montando mais ideias de oficinas e até, quando tivermos mais estrutura, aumentar a faixa etária da oficina de empreendedorismo, (pois) muitos perguntaram sobre para os negócios de suas mães e pais".

O desejo, ela compartilha, é que o projeto cresça e se torne uma escola fixa, acontecendo em outros períodos além do junino. "O São João da Thay transforma vidas, economia, cultura; ele agrega ali para a região", sustenta.

"Eu tinha uma visão limitada do que era ser um empreendedor, para mim era quem lançava perfume, maquiagem. Mas você pode ser um empreendedor social e conseguir transformar toda uma região", conclui.

Onde acompanhar

Instagram e TikTok:

@thaynaraog