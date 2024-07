Cantora Camaleoa agrega diferentes ritmos com letras autobiográficas

Foto: Felipe Marques/Divulgação Cantora cearense Camaleoa mescla o pop com estilos como MPB, soul e rock

Imagine uma pessoa que pudesse trocar de cor a hora que quisesse. Tal superpoder parece fantasia no mundo real, mas no universo da música já ganhou forma de artista cearense. Dos tons vermelhos no cabelo à pele esverdeada em clipe, a cantora e compositora Camaleoa, natural de Cedro, vem se destacando no cenário independente de Fortaleza. Com uma voz forte e sonoridades peculiares, ela mescla o pop com estilos como MPB, soul e rock. "Eu acredito que, de uma forma coesa, posso passear entre todos os gêneros que gosto e que tenho curiosidade", comenta.

Sua primeira canção, "Fotografia", foi escrita quando a artista tinha 18 anos e conquistou milhares de visualizações nas plataformas digitais, construindo a base de fãs que a acompanham até hoje. Mas foi com a composição "Camaleoa", feita em 2016, que ela ganhou do público o apelido homônimo. "Assumi o nome em 2019. Foi no lançamento do meu primeiro disco, que tem o mesmo título", explica. "O nome traz a segurança e a força que eu considero que existe não só no meu trabalho, mas a Camaleoa pessoa também. Virou um nome social com o passar do tempo", avalia.

Inclusive, com o disco "Camaleoa", a cantora foi pioneira ao lançar um álbum visual, formato até então inédito na capital cearense. Uma produção audiovisual de cerca de oito minutos ilustra as dez faixas do trabalho. "Foram meses idealizando e tentando sincronizar as ideias para amarrar tudo em uma história, meses gravando. Fiz o áudio original para o álbum visual, narrado com minha voz em um roteiro criado para representar cada faixa. Foi muito cuidadoso! Ele é um xodó meu - até o dia que eu fizer o próximo", compartilha.

Camaleoa, que já abriu o show de Phill Veras, Ana Muller e Gaby Amarantos, realizou em abril deste ano o seu show autoral, intitulado "Essência de Vênus". No repertório, músicas do primeiro disco e hits mais recentes como "Caos" e "Belo desastre". O palco foi dividido com as musicistas Joana Lima, Joyce Faria e Flávia Soledad. "Acredito que esse show deu início a uma sequência de outros que farei por conta própria, criando a minha própria movimentação e fazendo com que meu público consiga me consumir para além das redes sociais", comemora.

A carreira da jovem começou com o pé direito. A primeira vez que ela subiu ao palco, em 2016, foi para vencer o concurso Curto Circuito, realizado pelo antigo espaço do Órbita Bar. "Foi importante para desenvolver minha confiança, entender melhor o público que estava começando a se formar", relembra. "Considero que toda conquista na minha carreira, por menor que seja, é sempre um grande marco pra mim", aponta a artista.

Segundo Camaleoa, suas músicas são um local onde as pessoas podem encontrar alento em todos os momentos da vida. "Já ouvi a expressão 'você diz tudo que eu não sei dizer' de alguns fãs. E acho que justamente porque eu não tenho medo de mostrar o lado pesado e, às vezes, negativo que fazem parte de todo mundo e a gente não tem coragem de falar", reflete. Sobre o processo criativo, ela acredita que sua forma de compor é bastante íntima. Mesmo nas canções que parecem mais comerciais, a cantora sempre conta algum fato muito pessoal: "Ainda acredito que quando falo de algo que tenho vivência, as pessoas sentem e é isso que as conecta".

Dentro do cenário artístico cearense, Camaleoa ainda enfrenta muitos desafios por conta dos gêneros musicais que abraça. "Se você não cantar gênero X ou Y, sua movimentação na cidade é quase inexistente", conta. Contudo, ela acredita que essa escassez de espaços tem feito as pessoas criarem circuitos e possibilidades novas. "Acredito que o Ceará, principalmente Fortaleza, ainda não entendeu a importância de valorizar artistas que têm feito música para cá. A diversidade musical de alto nível que o Ceará tem deveria ser ovacionada e não escondida", enfatiza a compositora. "Ser cearense é uma honra, mas ser artista cearense é difícil", desabafa.

Camaleoa tem o sonho de levar a musicalidade do Ceará para todo o Brasil. E ela quer seguir representando o que temos de mais diversificado no Nordeste, quebrando estereótipos. "Quero fazer minha música chegar em mais pessoas que se identifiquem com ela e continuar apaixonada pelo que eu faço para sempre me renovar com a mesma ansiedade de agora", festeja. A artista conta que 2024 tem sido um dos melhores anos de sua carreira, com muitos planos que já saíram do papel e muitos lançamentos pela frente. Se depender da dedicação e da fé inabalável que a cantora tem no próprio trabalho, ainda vamos ouvir falar muito de Camaleoa por aí.

Acompanhe a artista

Instagram: @amaleoaoficial

Vídeos: youtube.com/Camaleoaoficial