Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 2 de julho (02/07)

Foto: Austin Pub/Divulgação Diego Facó tem apresentações marcadas no Austin Pub neste mês de julho

Conhecido pelos hits "Gin de Fruta", "Vixe Mainha" e "Reverse", o cantor Diego Facó tem apresentações marcadas no Austin Pub para as próximas semanas de férias. Nesta terça-feira, 2, o artista, que já fez parcerias com Hungria, Márcia Felipe e Eric Land, promete fazer um show inesquecível, marcado por muita música, dança e diversão.

Quando: terça-feira, 2, a partir das 22 horas

Onde: Austin Pub (Av. Senador Virgílio Távora, 1727 - Meireles)

Quanto: R$60 - vendas em ingressos.makemynight.com.br/event/3892

Mais informações: @austin_pub





Atrás do tempo

O restaurante Esquina Brasil recebe show de música popular brasileira na voz de Davi Duarte, nesta terça-feira, 2. Com início às 20 horas, o músico cearense vai cantar suas canções autorais, como "O que eu queria", "Valeu a pena esperar", "Babe baby", "Matiz", "Bússola", "À toa", "Eu tô lá no mar", "Serena saudade", além de sucessos da MPB.

Quando: terça-feira, 2, às 20 horas

Onde: O Esquina Brasil - Gastronomia e Cultura (Av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 20 (Couvert)

Mais informações: www.esquinabrasilfortaleza.com.br

Instagram: @esquinabrasilfortaleza

Ela não queria ser santa

Está disponível no O POVO , streaming do O POVO, o novo documentário "Ela não queria ser santa", que conta a história de mulheres que foram assassinadas por homens no sertão cearense e viraram mártires sagrados em meio à superstições que evocam Deus e o Diabo para explicar a violência do machismo e a banalização do feminicídio.

Onde assistir: O POVO





Mundo Pixar

A exposição do Mundo Pixar chega a Fortaleza pela primeira vez, no Iguatemi Bosque, com salas que proporcionam imersões no mundo dos desenhos animados. No espaço, é possível entrar no universo de "Toy Story", "Ratatouille", "Procurando Nemo" e outros.

Quando: terça a quinta, de 11 às 21 horas; sexta a domingo, de 10 às 21 horas

Onde: Estacionamento Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: R$45 (meia entrada) R$ 90 (inteira) - vendas pelo site mundopixar.com.br

Mais informações: @mundopixar.oficial

Ateliê de impressos

Estão abertas as inscrições das oficinas de férias no Ateliê de Impressos para crianças de cinco a 12 anos ao longo do mês de julho. Os cursos que acontecem aos sábados e estimulam imaginação e habilidades motoras e visuais.