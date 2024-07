Bia Mourão revisita Interior com obras que unem crochê e pinturas a óleo

Foto: Arcervo Bia Mourão Obra "Liberté", de Bia Mourão, está atualmente exposta no Centro Cultural Banco do Nordeste

Com leveza e graça, Bia Mourão pinta delicadamente obras que refletem questões do passado, momentos e memórias afetivas que vivia em sua terra natal. A artista é do bairro Salinas, em Fortaleza, e vem ganhando destaque na cena cultural da cidade por seu trabalho com pinturas a óleo e crochê.

Bia conta que saiu de Nova Russas, interior do Ceará, para vir estudar o ensino médio na Capital. Essa mudança aconteceu em 2014 e trouxe toda sua família para Fortaleza na época. É neste passado na cidade interiorana, com uma vida mais simples, que a artista se inspira e cria suas obras autorais.

Atualmente em cartaz na mostra 8 de Março no Centro Cultural Banco do Nordeste, Bia Mourão expõe as obras “Luiza Janice”, “Coca-cola” e “Liberté”. Respectivamente, as pinturas abordam: a artista quando bebê no colo de sua mãe em representação a óleo e crochê na tela; Bia em cima de uma cadeira bebendo diretamente da boca de uma garrafa de dois litros de coca-cola; e a própria fazendo crochê sozinha em seu quarto.

“A pintura é como se fosse uma arte terapêutica para mim. Ela me faz compreender coisas que, às vezes, eu posso não ter entendido ou não compreendido, mas que, a partir da pintura de algumas pinceladas, compreendo ainda melhor. Eu reflito durante o meu processo de criação”, afirma Bia.

Ainda que sempre retome ao passado em suas obras, a artista de Salinas garante que ama Fortaleza e que não tem “nenhuma pretensão de voltar para Nova Russas”. “Por já ter me fixado aqui, ter conhecido novas pessoas, ter tido mais oportunidades… Creio que aqui seja mais o meu lugar até então. Mas, querendo ou não, a gente sempre traz alguma coisa do interior. As pessoas que têm uma vivência do interior sempre vão trazer aquelas raízes da sua cidade natal”, explica Bia.

E foi em Fortaleza que a artista começou a se dedicar conscientemente à arte. Na adolescência, ela desenhava para os amigos e praticava seus traços com frequência até que, após passar por uma internação por pneumonia, em 2019, ela começou a pintar. No começo, as obras eram reproduções de outras já consagradas, como as de Sandro Botticelli.

“Mas, em 2023, eu comecei os meus trabalhos autorais. Eu acho que estava passando por um momento difícil, tinha terminado um relacionamento e aí me deu essa vontade de começar os meus trabalhos autorais, que foi quando nasceu o ‘Liberté’, que é o meu quadro fazendo crochê e escutando o ‘Varanda Suspensa’, da Céu”, explica sobre o novo momento.

Já a técnica do crochê, muito presente na obra de Bia Mourão, é mais antiga e tem forte influência de sua família. Ela destaca: “O começo do fazer crochê foi com uma moça que trabalhava na minha casa em Nova Russas. Na época, estava na moda umas flores para colocar no cabelo e ela me ajudava a fazer as florezinhas para o cabelo. Então, partiu disso. Foi quando eu aprendi realmente, ali pelos meus, 9 anos, 10 anos, mais ou menos nesse período”

A artista, que cursa enfermagem e trabalha com arte-terapia, salienta que a pintura e outras linguagens artísticas possuem poder transformador na sociedade todo: “Ela tem um papel muito importante, pois trabalha as competências motoras, sensoriais e cognitivas da pessoa. Seja a pintura, a colagem ou a música, que também faz parte da arte terapia, tudo faz parte de um processo de cura. Eu acho que realmente a arte cura de dentro para fora. Reflete o seu ser, de dentro para fora”.



