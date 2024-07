Cearense Nayra Costa lança primeiro EP em show no Dragão do Mar

Foto: Rafa Monteiro/Divulgação Nayra Costa lança EP "Falem de mim" em show no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

"Quero ser reconhecida como uma artista multi!", assim que tenta se definir Nayra Costa. Com 20 anos de carreira, a cantora cearense se prepara para dar mais um passo na sua trajetória musical com o lançamento de "Falem de Mim".

Marcado para ser lançado nas plataformas de streaming digital nesta sexta-feira, 5, o EP de Nayra Costa poderá ser ouvido ao vivo em primeira mão no sábado, 6, durante a abertura da programação de férias do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura no evento que terá shows da cearense e de Anelis Assumpção no palco do Anfiteatro Sérgio Motta a partir das 19h30min.

Primeiro álbum da artista, "Falem de mim" reflete sobre questões atuais e intrínsecas à trajetória de Nayra, como empoderamento, autoconfiança e desenvolvimento pessoal, tópicos já ouvidos em suas outras produções como "Manhãs de Domingo" e "Flores Mortas".

"Faz tempo que 'Falem de mim' é trabalhado. De lá para cá muita coisa aconteceu, como a minha mudança de produtor musical, nisso o projeto das músicas se perdeu, mas aí faz novamente… Uma loucura", detalha a artista ao comentar que o planejamento do EP iniciou-se no ano de 2016, ao participar do laboratório de música da Escola Porto Iracema das Artes.

Nas duas décadas em que viveu e se desenvolveu com a música, a cantora passeou por diversos estilos e gêneros. Com trabalhos que vão do pop ao reggae, destacando-se no jazz e soul, Nayra Costa revela que o novo álbum é um "mix de emoções e ritmos" que a definem como artista.

"Espero super que, ao ouvir, as pessoas sintam verdade, sintam vontade de dançar, de cantar junto, de colocar no repeat. Quero e espero que elas compartilhem com seus entes queridos e por aí vai! Meu coração está a mil e eu estou muito orgulhosa desse trabalho", diz.

Com uma voz expressiva e marcante, Nayra possui um currículo extenso de apresentações em grandes eventos musicais, como o Maloca Dragão, Festival Elos, Acordes do Amanhã, Ceará Music, Festival de Música da Ibiapaba, Festival Jazz e Blues de Guaramiranga.

Um dos momentos de destaque da história da cearense no ramo musical foi em 2012, quando participou da primeira temporada do "The Voice Brasil", programa da TV Globo de novos talentos para encontrar "a voz" do País.

"[Naquela época] Para lidar eu tentei não pensar nas proporções, porque senão dava mais nervosismo. Eu coloquei na minha cabeça que era um show em um local comum e isso me tranquilizou um pouco", relembra.

Chegando à semifinal do programa - que coroou Ellen Oléria como a grande vencedora da 1ª edição -, Nayra afirma que integrar o projeto de visibilidade nacional a ajudou a "saber lidar com os nervos", além de favorecer com que ela mantivesse os "pés no chão e não me iludir".

Olhando para o futuro, mas sem esquecer do passado, Nayra Costa cita que ainda há "muito o que aprender, melhorar e compartilhar": "Cada ano que passa eu me atrevo a algo novo. Eu gosto de ser assim. Trabalhar com pessoas e estilos diferentes é o que me define. E quero ser reconhecida como uma artista multi, que canta de um tudo".

O EP "Falem de mim" estreia na sexta-feira, 5, nas plataformas de streaming musical. No sábado, 6, Nayra Costa faz show no Anfiteatro do Dragão do Mar a partir das 19h30m. Os ingressos para a apresentação podem ser comprados na bilheteria do equipamento cultural ou no Sympla, com valores de R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Show de lançamento EP "Falem de Mim"