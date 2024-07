Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 3 de julho (03/07)

Foto: Fernanda Siebra/ Divulgação 01072023 Visita do artista Descartes Gadelha ao Museu Ferroviario

Nesta quarta-feira, 3, o Museu Ferroviário, localizado no Complexo Cultural Estação das Artes, inaugura a mostra “Descartes Gadelha, ferroviário”, que homenageia o artista cearense Descartes Gadelha, escultor, pintor, escritor e músico que dedicou quase 30 anos na organização do Museu do Centro de Preservação da História Ferroviária. O lançamento é gratuito e aberto ao público.

Quando: quarta-feira, 3, às 15 horas



Onde: Museu Ferroviário (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Gratuito



Mais informações: @estacaodasartes.ce e @museuferroviariojoaofelipe



Anima MIS

A programação de férias no Museu da Imagem e do Som começa nesta semana com espetáculos e diversas atividades lúdicas e educativas. Nesta quarta-feira, 3, e no próximo dia 10, de 10h às 11h30min, ocorre a oficina de desenho animado em stop motion "Anima MIS" ministrada por Carol Rodrigues e Viviane Lima. O público alvo são crianças de 10 a 14 anos e as vagas são por ordem de chegada.

Quando: 3 e 10 de julho, das 10h às 11h30min

Onde: Museu da Imagem e do Som Ceará (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito





Introdução às Artes Visuais

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de "Introdução às Artes Visuais", que será ministrado pelo docente e pesquisador Rafael Carvalho, às terças-feiras de julho, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará. Os participantes, que receberão certificado ao fim das oficinas, devem ter idade mínima de 18 anos e serem professores e/ou estudantes de licenciatura em Teatro, Dança, Música ou Artes Visuais.

Onde: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito; inscrições em bit.ly/cursoartesvisuaismacce





O Rastreador

Estreia nesta quarta-feira, 3, a série norte-americana "O Rastreador", inspirada no best-seller "The Never Game", de Jeffery Deaver. A trama, que estreou há cinco meses nos Estados Unidos, foi considerada a produção roteirizada mais vista da TV norte-americana na temporada 2023-2024. Ela gira em torno de Colter Shaw (Justin Hartley), um homem solitário que rastreia pessoas para ajudar a polícia e civis a resolver casos em troca de recompensas.

Onde assistir: Disney





Blackpink World Tour

Estão à venda os ingressos para as sessões de "Blackpink World Tour [Born Pink]", que acompanha a turnê mundial do grupo feminino sul-coreano que tocou para 1,8 milhão de fãs em todo o mundo. Apresentando o icônico set "Hanok", a produção exibe os maiores sucessos de Blackpink e performances do Gocheok Dome de Seul.