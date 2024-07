Espetáculo infantil une música e técnicas de yoga na Caixa Cultural

Foto: nathan nascimento Com apresentações nos dois primeiros fins de semana de julho, o grupo CantoAr leva yoga para crianças em espetáculos musicais

Iniciando neste fim de semana, de sexta-feira, 5, a domingo, 7, a Caixa Cultural Fortaleza recebe o espetáculo "CantoAr e as Aventuras Encantadas". Visando oferecer às crianças o primeiro contato com a prática do yoga, a apresentação leva o público infantil a conectar-se com suas próprias emoções.

"Nossa proposta é única e inovadora, uma vez que oferece para as crianças ferramentas de conexão com as suas emoções e, ao mesmo tempo, desenvolve a consciência corporal, o que amplia o espectro de linguagens sensíveis acessíveis pelas artes", explica Nambir Kaur.

Professora de yoga, artista e coordenadora e do espetáculo, Nambir relembra que a idealização do espetáculo iniciou a partir das percepções de como a arte e suas diversas linguagens se manifestam nas crianças. "A proposta é de que o teatro, a música e a literatura sejam ferramentas didáticas para educar sobre o universo do yoga", comentou.

Ao lado da musicista Aline Marcimiano, também artista do grupo CantoAr, Nambir e o grupo apresenta "CantoAr e as Aventuras Encantadas" nos dois primeiros finais de semana de julho. Totalizando seis espetáculos, distribuídos nos dias 5, 6, 7, 12, 13 e 14 deste mês, a peça infantil une música e técnicas de yoga para contar histórias mágicas que contribuem para o desenvolvimento das crianças.

Acompanhando as personagens Tartaruga Aruga e Bruxa Maravilhosa, "CantoAr e as Aventuras Encantadas" fala sobre cuidados com a natureza, utilizando dos sons de instrumentos musicais - como violoncelo, flauta transversal, harpa, berimbau e violão - junto a movimentos de yoga.

"Trata-se de um espetáculo musical, e, portanto, a música oferece conteúdo de apreciação sensível para o público infantil. Ela envolve as crianças em uma atmosfera encantada e as embarca nas suas emoções e nas histórias com valores do yoga que estão sendo contadas", detalha Nambir.

A coordenadora do grupo acrescenta que o uso da música durante a apresentação contribui para a ampliação do "potencial comunicativo para a aprendizagem do yoga". Voltado para bebês e crianças, Nambir também revela que o espetáculo favorece a reconexão dos participantes com a infância e que "o fazer artístico nos permite dar vida às nossas crianças internas, enquanto nos conectamos com os pequenos e pequenas".

Além do espetáculo musical, o grupo irá realizar uma oficina de yoga nos dias 4, das 10 horas às 11 horas, e 9 de julho, das 15 horas às 16 horas. Nomeada "Bruxa Maravilhosa e a Magia das Emoções", o momento é voltado para crianças de 6 meses a 9 anos e terá brincadeiras de roda, apresentação de posturas de yoga e momento de músicas de ritmos brasileiros.

Na ocasião, famílias e crianças vão poder vivenciar e conhecer mais sobre natureza, ecologia e ervas medicinais, com oficinas de agroecologia, musicalização e yoga. Dividida em três turmas: bebês de 6 meses a 2 anos, crianças de 2 a 4 anos e de 4 a 9 anos, a atividade tem inscrição gratuita que pode ser realizada de forma on-line no site da Caixa Cultural.

"Essa divisão [de faixa etária] faz com que as atividades das oficinas sejam realizadas conforme a fase de desenvolvimento de cada criança, permitindo que elas aproveitem dentro de suas capacidades cognitivas e motoras", descreve Aline Marcimiano.

Segundo a artista, as oficinas para bebês contam com momentos de relaxamento e realização de massagem com óleo de gergelim. Já as atividades para as crianças maiores são mais dinâmicas e levam à prática do yoga além de brincadeiras de roda.

Espetáculo infantil "CantoAr e as Aventuras Encantadas"

Quando: sextas-feiras, 5 e 12, às 18 horas; sábados, 6 e 13, às 16 horas e às 18 horas; domingo, 7 e 14, às 17 horas

sextas-feiras, 5 e 12, às 18 horas; sábados, 6 e 13, às 16 horas e às 18 horas; domingo, 7 e 14, às 17 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas: a partir desta quarta-feira, 28, na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza

a partir desta quarta-feira, 28, na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza Mais informações: @caixaculturalfortaleza e (85) 3453-2770

Oficina de yoga "Bruxa Maravilhosa e a Magia das Emoções"

Quando: quinta-feira, 4, às 10 horas e às 11 horas; terça-feira, 9, às 15 horas e às 16 horas

quinta-feira, 4, às 10 horas e às 11 horas; terça-feira, 9, às 15 horas e às 16 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Inscrições: site da Caixa Cultural Fortaleza

site da Caixa Cultural Fortaleza Mais informações: (85) 3453-2770 e (85) 99418-9453

(85) 3453-2770 e (85) 99418-9453 Gratuito

