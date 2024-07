Férias na PI: de Iza a Paula Toller, festival acontece este fim de semana

Foto: Thiago Brito/Divulgação Cantora Makem faz show no sábado, 6, no "Férias da PI"

Anunciado na segunda-feira, 1º, o Férias na PI entregou uma boa surpresa aos fortalezenses com a programação marcada já para esta sexta-feira, 5, e sábado, 6, com famosos nomes da música. A segunda edição do festival acontece em seu local tradicional: as areias do Aterrinho da Praia de Iracema.

No primeiro dia, o público poderá vibrar com hits de sucesso que transitam entre o MPB e rock, com apresentações dos cantores Paulo Façanha e Gabriel Aragão, integrante da banda cearense Selvagens à Procura de Lei. A data também conta com shows do cantor Frejat e da cantora Paula Toller.

LEIA TAMBÉM | Guitarrista cearense Cristiano Pinho morre nesta quarta-feira, 3

Para o segundo dia, as apresentações começam com o Canto de Fortaleza, composto por Rafael Amora, Luh Lívia, Claudine Albuquerque e Yayá Villas Boas. Makem é a próxima a subir no palco, seguida de Vitor Kley.



A cantora Iza, um dos nomes mais aguardados, deve encerrar a noite de sábado, 6. A artista afirma que está "preparadíssima e ansiosa" para a apresentação e o reencontro com o público cearense.

"Gosto muito de me apresentar em festivais e em shows gratuitos com outros artistas assim, pela diversidade do público", afirma, definindo ser uma experiência "emocionante". "Estou preparando um grande show para o público de Fortaleza".

Para a performance, a cantora desembarca na capital cearense com um repertório da "Afrohit Tour", turnê que contempla seu último álbum lançado — com faixas como "Fiu Fiu" e "Fé nas Malucas" —, mas sem deixar de fora os grandes êxitos da carreira, como "Brisa" e "Dona de Mim".

A setlist permite, inclusive, uma espiada nas duas eras da carreira de artista: a do primeiro e segundo álbum. A diferença está para além das faixas presentes neles, como explica Iza: "Eu acho que o 'Afrodhit' é o álbum mais 100% eu. Me reencontrei como artista, passei por um processo de evolução para conseguir falar sobre coisas que aconteceram ou sobre coisas que não me sentia tão confortável para falar antes".

"Foi um momento muito especial de criatividade que eu vivi e vivo até hoje. É o momento da minha carreira em que eu menos tenho me preocupado com aquilo que o outro compreende da minha arte, porque entendi que isso não é uma responsabilidade minha, sabe?", sustenta.

E completa: "Esse desprendimento é viciante, porque você faz sua arte e se isso tocar alguém, que bom. Mas é importante que me toque também, independente da lógica do mercado".

O momento é especial para Iza não apenas na carreira, mas na vida pessoal também com a gravidez de Nala, sua primeira filha. A cantora carioca vem conciliando a gestação com a turnê, a preparação para a performance no Rock in Rio e a participação em outros projetos, como o Lud Sessions, da cantora Ludmilla.

"A gravidez tem sido uma montanha-russa, mas estou curtindo muito", declara. "Eu sonhava em subir no palco grávida e o público por onde passo tem sido muito carinhoso comigo, fazendo homenagens para a Nala, com cartazes e já levaram até bolo. Fico muito emocionada", continua.

Ela relata que os shows vão sendo adaptados a partir de mudanças que o corpo dela vai passando. "Tudo tem sido uma descoberta, mas estou muito feliz", celebra.

Sobre futuros projetos autorais, a artista compartilha sua perspectiva para os próximos meses e a chegada de sua filha: "Não temos nada definido, mas eu já estou trabalhando nisso, composições futuras para o próximo ano". E conclui: "Acredito que quando a Nala chegar, vai ser a maior prioridade e pretendo focar 100% nela e em mim, na licença maternidade".





Programação completa

Sexta-feira, 5 de julho

Paulo Façanha

Gabriel Aragão

Frejat

Paula Toller

Sábado, 6 de julho

Canto de Fortaleza - Rafael Amora, Luh Lívia, Claudine Albuquerque e Yayá Villas Boas

Makem

Vitor Kley

Iza

Férias na PI