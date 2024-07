Murilo Huff traz show do projeto "Ao Vivão" em Fortaleza

Foto: Jozú Santos Murilo Huff traz show inédito do projeto "Ao Vivão" a Fortaleza

A união entre os sucessos autorais e releituras trazem novamente o cantor Murilo Huff à capital alencarina. Desta vez, o artista apresenta um novo show da turnê “Ao Vivão” no Colosso, no próximo sábado, 6.

Com 3 horas de duração, o projeto nascido de uma live durante a Pandemia promete nesta apresentação reunir os três álbuns do “Ao vivão”. O show também contará com a participação do cantor Dorgival Dantas e da banda Limão com Mel para agregar ao repertório.

“Sempre fico ansioso para voltar à Fortaleza, a cidade tem meu coração, sou muito recebido, sinto que tenho o dever de retribuir esse carinho que vocês têm comigo e com o meu trabalho”, comenta Huff animado.

A primeira gravação do projeto audiovisual foi extraída de uma live descontraída, em que ele tocava hits do popular “modão”. Após os crescimentos das visualizações dos vídeos, o goiano realizou mais duas gravações, que formam os 3 volumes de seu DVD.

O compositor sertanejo relata que há muito tempo desejava realizar um evento que contemplasse as três partes do projeto“Ao vivão”. Devido aos pedidos dos fãs ele resolveu apostar na nova produção.

“Já adaptei um momento do meu show dedicado ao projeto, mas, precisava de mais, eram tantos pedidos pelas músicas do ‘Ao Vivão’ que tive a ideia de realizar um evento só para ele, mas queria que fosse algo mais íntimo, exclusivo, trazer a melhor experiência possível para que eu e o público aproveitássemos juntos”, explica.

A escolha de Murilo por Fortaleza para sediar o novo show não é à toa. O cantor já esteve em outros eventos no Ceará, sendo sua estreia no estado durante a participação do São João de Maracanaú em 2023.

“Eu juro, nunca senti uma energia tão forte, fui abraçado por vocês de uma maneira única, tomei a decisão em cima do palco mesmo, já sabia que iria realizar a gravação do próximo DVD, e naquele momento tive a resposta de onde seria”, ressalta o artista.

Em outubro de 2023 o cantor de “Dois Enganados” vem a Fortaleza para a gravação do quinto disco da sua carreira. Neste ano ele retorna e agora seguindo a premissa de celebrar o nordeste com hits brasileiros para além do sertanejo.

No repertório, ele apresenta os hits autorais e releituras de sucessos da década de 90 até os anos 2000. Contemplando as obras de Edson & Hudson; Bruno e Marrone; Leandro e Leonardo; Chitãozinho e Xororó; Zezé di Camargo e Luciano; Ivete Sangalo; Djavan; Sandy e Júnior; entre outros.

Sendo Edson & Hudson os artistas que inspiram musicalmente a carreira de Murilo. Admiração que já se tornou parceria na gravação da sua música “Pino da Granada" e do DVD da dupla.

“O que esses caras representam na minha vida não é pouca coisa não, são vozes inexplicáveis. Vocês não estão entendendo o significado de gravar com eles para minha carreira. Eu subi no palco nervoso naquele dia ein. Foi a realização de um sonho”, relembra.

Nos shows da tour “Ao Vivão”, Huff convida artistas tenham uma conexão com o local da apresentação. Para esta edição especial em Fortaleza a escolha foi por Dorgival Dantas e pela banda Limão com Mel que segundo ele são duas potências musicais.

“Eu respeito muito a história do Dorgival e do Limão com Mel, que tem um desenvolvimento muito importante na música nordestina. Vai ser uma honra recebe-los no evento, espero que consigam ficar por mais tempo para aproveitarmos todos juntos’’, comenta.

Desde 2018, quando Huff estreou com solo e lançou o álbum "Pra Ouvir Tomando Uma", sua carreira tem alcançado novas conquistas. Como no marco de “Anestesiado”, que atingiu nas últimas semanas o primeiro lugar nas músicas mais ouvidas no Spotify.

Ele reforça que o amor pelos seus trabalhos e o carinho dos fãs são os responsáveis pelas conquistas na carreira.

“Amo o que eu faço, quero sempre entregar o meu melhor para os meus fãs, ter uma troca bacana com eles. Afinal, sem eles nada disso seria possível. Absorvo cada conquista com o pé no chão, sempre pensando nos próximos passos sem perder a minha essência como pessoa”, destaca.

O cantor afirma que segue com um planejamento para os próximos meses. “Estamos lançando o DVD ‘Fortaleza’ aos poucos, a ideia é continuar a forte divulgação desses dois projetos. Ainda não é nada certo, mas talvez até o final do ano venha uma nova gravação por aí”, comenta.

Para sábado, Murilo aguarda um espaço de troca e diversão. Ele comenta animado que queria apresentar o "Ao Vivão" na cidade há muito tempo e finalmente vai acontecer.

“São mais de 3 horas, com modão e muita história para compartilhar, espero que todos cheguem animados, felizes para transformarmos a atmosfera na melhor possível. Vai ser uma noite linda, quero sentar com vocês e tomar uma também”, afirma empolgado.





Murilo Huff - Ao Vivão Fortaleza