Peça em cartaz em Fortaleza mergulha nos altos e baixos do amor

Foto: Fellipe Revuelta/Divulgação Espetáculo "Sala Vazia", produzido pelo Grupo Blitz, inicia temporada na Casa Absurda

O espetáculo "Sala Vazia" apresenta quatro pessoas em vidas conjugais opostas entre início e fim da relação. Em cena, Ícaro Eloi e Leonardo de Sá dão vida a um casal que está iniciando a caminhada juntos, repletos de sonhos e esperanças.

Em paralelo, os atores Eurico Mayer e Jadeilson Feitosa personificam uma relação amorosa que se esforça para superar o desgaste da vida conjugal falida. A peça de teatro inicia temporada neste sábado, 6, na Casa Absurda, às 20 horas, e permanece em cartaz aos sábados e domingos de julho.

"A 'Sala Vazia' representa um abismo onde a gente se lança", reflete Jadeilson. "Apesar de ser uma história com dois casais homossexuais, o gênero é o que menos importa, porque a gente fala de relação humana. Independente de ser homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher", completa o também produtor.

“Quando a gente está fazendo alguma coisa em um espaço vazio, a gente tem até o eco da voz de uma maneira maior. Então tudo se dilata, tudo cresce, tudo fica grande demais. Há a oportunidade de dar um olhar minucioso, de reparar mais no bom e no ruim”, reflete o ator Ícaro Eloi. “A sala vazia é o espaço que propicia um olhar muito cuidadoso e minucioso sobre o outro e sobre si também. No espaço vazio, conseguimos nos enxergar melhor”, completa.

A direção e a dramaturgia do espetáculo são assinadas, respectivamente, pelos premiados multiartistas Yuri Yamamoto e Rafael Martins – fundadores do Grupo Bagaceira de Teatro. O espetáculo tem produção do Grupo Blitz, fundado por Jadeilson Feitosa, e conta ainda com Andreia Pires na Preparação de Elenco e Fábio Oliveira na iluminação.

Para Jadeilson, a peça é também um ato político. "Há pouco tempo a gente corria o risco de não poder mais casar nesse País, dos casamentos homossexuais não poderem mais acontecer. E eu ter que correr para o cartório para casar com o meu marido. A gente precisa naturalizar as (diferentes) formas de relações", contextualiza.

"Eu espero que as pessoas consigam se conectar. Ir para lugares diferentes dentro de si, dos sentimentos que podem acessar vendo o espetáculo. Desejo que a galera consiga se sentir dentro da gente de alguma forma, se sentir abraçada ou querer abraçar os personagens e as temáticas, os problemas e os dilemas que vamos apresentar para todo mundo", convida o ator Ícaro Eloi.

Sobre a trajetória da Blitz, Jadeilson Feitosa reflete: “Antes tinha vontade de tentar carreira no eixo Rio (RJ), São Paulo, mas em determinado momento eu compreendi que podia ficar aqui no Ceará e gerar oportunidade para os artistas locais. Montamos uma empresa que é chamada Grupo Blitz, com o propósito de gerar trabalho para ator e usar, por meio da aproximação com o mercado, as oportunidades para a criação de novos produtos”.

O artista conta ainda que, devido à logística da produtora, dedicou muito tempo à gestão do grupo e agora volta a atuar. “Essa peça me toca quando eu me permito fazer um espetáculo em que eu represento um homem gay que sofre por amor e isso é falado com muita naturalidade. Eu me permito sair do lugar de gestor da minha empresa (Grupo Blitz) e falar desse assunto que é a minha verdade, que é minha família. Eu jamais montaria esse espetáculo oito anos atrás ou cinco anos atrás, isso era reflexo do preconceito para comigo mesmo, a vergonha de falar sobre isso naquele momento”, afirma o produtor e ator Jadeilson Feitosa.

Espetáculo Sala Vazia

Quando: sábados e domingos de julho, às 20 horas

sábados e domingos de julho, às 20 horas Onde: Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (Rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); à venda no Sympla e na bilheteria do teatro (apenas 50 lugares por sessão)

R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); à venda no Sympla e na bilheteria do teatro (apenas 50 lugares por sessão) Classificação: 14 anos

14 anos Mais informações: 988017226