Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Alile Dara/Divulgação Anelis Assumpção se apresenta na programação de férias do Dragão do Mar

A cantora e compositora paulista Anelis Assumpção retorna a Fortaleza. Com canções que mesclam reggae, afrobeat, rap e bossa nova, ela apresenta no Férias do Dragão deste ano seu mais recente álbum "Sal", lançado em 2022.

Quando: sábado, 6, às 19h30min

sábado, 6, às 19h30min Onde: Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Anfiteatro Sérgio Motta (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira); R$25 mais 1kg de alimento não perecível (solidário)

R$20 (meia-entrada) e R$40 (inteira); R$25 mais 1kg de alimento não perecível (solidário) Vendas no Sympla e Bilheteria do Dragão do Mar

Luedji Luna

A cantora e compositora Luedji Luna vem a Fortaleza para show neste sábado, 6. Ela se apresenta junto ao Ministereo Público Sound System, grupo reconhecido como primeiro sound system da Bahia. A artista tem como músicas de seu repertório faixas como "Banho de Folhas", "Acalanto".

Quando: sábado, 6, das 18h às 21h30min

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito; doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal)

Entrada por ordem de chegada, a partir das 17 horas





Jorge Ben Jor

A banda Los Sebosos Postizos homenageia Jorge Ben Jor com show no Cineteatro São Luiz, no Centro, neste domingo, 7. A apresentação celebra os 50 anos do lançamento do álbum "A Tábua de Esmeralda". Fundada há 26 anos, a banda é um projeto paralelo de integrantes das bandas Nação Zumbi e Mombojó. O grupo faz releitura das canções como "Quero Esquecer Você" e "O Homem Da Gravata Florida" com ritmos do pop psicodélico, dub e manguebeat.

Quando: domingo, 7, às 18h30min

domingo, 7, às 18h30min Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$100 (inteira) e R$50 (meia); vendas no site Sympla e bilheteria

Arraiá Beneficente

O Kukukaya recebe neste sábado, 6, um arraiá beneficente com as cantoras Iara Pamella, ex-Noda de Caju, e Lucinha Owens, da banda Kbra da Peste. O evento é promovido pelo Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e terá renda da bilheteria direcionada à Casa Vida, braço do ICC que acolhe pessoas do Interior.

Quando: sábado, 6, às 20 horas

sábado, 6, às 20 horas Onde: Kukukaya (Av: Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora)

Kukukaya (Av: Pontes Vieira, 55 - Joaquim Távora) Quanto: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Mundo Bita

O estacionamento do shopping RioMar Fortaleza recebe neste sábado, 6, mais uma apresentação do Mundo Bita. Com mais de 16 bilhões de visualizações nos vídeos no YouTube, o grupo promove espetáculo com tema "Vamos Cultivar Amizades". A apresentação conta com Flora, Bita, Tina, Lila, Dan, Tito e vários animais.

Quando: sábado, 6, às 18 horas

sábado, 6, às 18 horas Onde: Estacionamento Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza, CE)

Estacionamento Lagoa do Papicu do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza, CE) Gratuito; retirada de ingressos na plataforma Flugo

Jorge Vercillo

O cantor e compositor Jorge Vercillo realiza dois shows em Fortaleza neste sábado, 6. Ele promove seu novo show "Turnê JV30", em comemoração aos 30 anos de carreira. Entre as músicas que marcaram sua trajetória estão "Que nem maré", "Homem-Aranha", "Monalisa" e "Ela une todas as coisas". Restam poucos ingressos para as apresentações.

Quando: sábado, 6 de julho, às 20 horas e às 22h30min

sábado, 6 de julho, às 20 horas e às 22h30min Onde: Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 135, no site Uhuu





Festival

O Centro Cultural Belchior recebe nesta quinta-feira, 4, o Festival de Cinema Expressão Urbana, idealizado pelo cineasta Wes Maria. O evento une cinema e hip hop, com rodas de dança (cypher) e estreia de documentário gravado por Maria e Renata Fortes em Paris.