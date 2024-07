Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 5 de julho (05/07)

Foto: Malu Barletta/Divulgação Neste fim de semana, tem início o 10º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC), que acontece em cinco cidades do Ceará ao longo de julho

Neste fim de semana, tem início o 10º Festival Internacional de Circo do Ceará (FICC), que acontece em cinco cidades do Ceará ao longo de julho. Nesta edição comemorativa de 10 anos, o evento começa por Jaguaribe, com apresentações na Praça Senador Fernandes Távora, que reúne artistas de São Paulo, Rio de Janeiro e mais.

Quando: 6 e 7 de julho, a partir das 19 horas

6 e 7 de julho, a partir das 19 horas Onde: Praça Senador Fernandes Távora (Praça Senador Fernandes Tavora, s/n - Centro, Jaguaribe)

Praça Senador Fernandes Távora (Praça Senador Fernandes Tavora, s/n - Centro, Jaguaribe) Gratuito

Pedaço de Mim

Estreia nesta sexta-feira, 5, a primeira série de melodrama da Netflix, "Pedaço de Mim", com Juliana Paes, Vladimir Brichta, Paloma Duarte e Felipe Abib no elenco. A história acompanha Liana (Juliana Paes), que vive uma superfecundação heteroparental, fenômeno raro de gravidez de gêmeos com dois genitores diferentes.

Onde assistir: Netflix

Não Vote em Mim

O ator, roteirista e humorista Moisés Loureiro apresenta nesta sexta-feira, 5, o show de humor "Não Vote em Mim", que traz uma sátira da vida política cearense, citando eventos e personagens marcantes da corrida eleitoral do Estado. O solo do humorista será apresentado no Theatro Via Sul. A obra cômica e crítica sobre eleições é apresentada por Moisés em anos eleitorais e possui classificação indicativa de 12 anos.

Quando: 5, 19 e 26 de julho, às 21 horas

5, 19 e 26 de julho, às 21 horas Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)

Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350) Quanto: a partir de R$35, vendas em Uhuu.com

a partir de R$35, vendas em Uhuu.com Mais informações: @mis_ceara





Rara

A Companhia de artes cênicas No barraco da Constância tem! apresenta o espetáculo "Rara" nesta sexta-feira, 5, no Teatro Dragão do Mar. O coletivo existe desde 2012 e permeia entre linguagens e os gêneros artísticos no palco para criar apresentações únicas e inesquecíveis. A montagem faz parte da programação de férias do Dragão.

Quando: 5, 12, 19 e 26 de julho, às 19 horas

5, 12, 19 e 26 de julho, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$10 (meia) e R$20 (inteira), vendas no Sympla

R$10 (meia) e R$20 (inteira), vendas no Sympla Mais informações: @dragaodomar





Jornada Mundial do Design

Acontece nesta semana, até o dia 7 de julho, a quinta edição da Jornada Mundial do Design, na Praia de Iracema. A programação, que inclui atividades como oficinas, workshops, palestras e rodas de debate.

Quando: sexta-feira, 5, às 15h (oficina de vídeos) e às 17h30min (shows)

sexta-feira, 5, às 15h (oficina de vídeos) e às 17h30min (shows) Onde: Centro Cultural Belchior (oficina de vídeos) e Largo do Mincharia (shows)

Centro Cultural Belchior (oficina de vídeos) e Largo do Mincharia (shows) Gratuito