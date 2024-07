Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 6 de julho

Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz, autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo, companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia, assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista, dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem trabalha.

O SANTO Santa Maria Goretti

Nasceu em Corinaldo, Itália, no ano de 1890. Era de família pobre, numerosa e camponesa. Com a morte do pai, Maria Goretti foi morar perto de Roma, junto com uma família composta por um pai viúvo e dois filhos, sendo um deles Alessandro. Este jovem, por várias vezes, tentou seduzir Goretti. Sua resposta era: "Não, Deus não quer. É pecado". Goretti, certa vez, estava em casa quando o jovem. Ela resistiu e levou 14 facadas. O martírio desta adolescente de 12 anos foi a causa da conversão do assassino, que, depois de sair da cadeia, esteve na Praça de São Pedro para a canonização da santa. Sua beatificação foi celebrada no dia 27 de abril de 1947, por Papa Pio XII. E em 24 de junho de 1950, o mesmo celebrou a canonização da santa.