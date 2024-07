Johnny Hooker apresenta turnê no DFB Festival

Foto: Carlos Salles/Divulgação Johnny Hooker celebra 20 anos de carreira no DFB Festival

O cantor e compositor pernambucano Johnny Hooker faz show gratuito em Fortaleza em 27 de julho. A apresentação ocorre no Centro de Eventos do Ceará e marca o encerramento da edição comemorativa de 25 anos do Dragão Fashion Brasil Festival (DFB Festival). A informação foi antecipada com exclusividade ao O POVO.

O artista sobe ao palco do evento às 22 horas. Conhecido por faixas como “Alma Sebosa” e “Flutua”, Hooker apresenta turnê de celebração dos seus 20 anos de carreira. O cantor mistura ritmos brasileiros com pegada pop contemporânea.

VEJA | Show de despedida do Sepultura: veja porque é histórico e imperdível

A atração integra a edição de 25 anos do DFB Festival, um dos maiores eventos de moda do Brasil. A programação é gratuita e destaca desfiles autorais, shows, espaço dedicado a negócios sustentáveis e panorama do design cearense.

O evento ocorre de 24 a 27 de julho. Idealizado por Cláudio Silveira, o festival retorna ao Centro de Eventos do Ceará pelo segundo ano consecutivo.

Johnny Hooker em Fortaleza

Quando : sábado, 27 de julho, às 22 horas

: sábado, 27 de julho, às 22 horas Onde : Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 — Edson Queiroz)

: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 — Edson Queiroz) Gratuito

DFB Festival 2024