Mestres da Cultura homenageiam Gilberto Gil em mostra no Cariri

Foto: Reprodução/Instagram (@gilbertogil) Gilberto Gil receberá título de Doutor Honoris Causa da Urca

A relação entre o cantor e compositor Gilberto Gil e a região do Cariri, no Ceará, será explorada na exposição "Debaixo do Barro do Chão", disponível no Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo a partir do dia 11 de julho.

A mostra tem curadoria de Fabiano Piúba, secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (MinC), e é construída a partir de obras de mestres da cultura do Ceará que se conectam com a vida e o trabalho de Gil.

Entre os artistas presentes, estão Corrinha Mão na Massa, de Missão Velha; Mestra Fanca e Irmãs Cândido, de Juazeiro do Norte; e Mestre Jaime, de Barbalha. As peças, que também incluem registros fotográficos e depoimentos em vídeos, são feitas com inspiração em músicas como "De Onde Vem o Baião".



Gilberto Gil recebe título de Doutor Honoris Causa

A abertura da exposição acontece um dia após a solenidade de outorga do título de Doutor Honoris Causa. Gil receberá a honraria pela Universidade Regional do Cariri (Urca) em cerimônia no Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato. O evento, aberto ao público e sujeito à lotação do espaço, não terá apresentação musical do homenageado.

A proposição, de autoria do ex-reitor da Urca e professor Francisco do Ò de Lima Júnior, foi apresentada em julho do ano passado e aprovada em unanimidade pelo Conselho da Universidade. O título é um reconhecimento do legado do artista e da contribuição do ex-ministro da Cultura para a região e para o Brasil.

Abertura da exposição "Debaixo do Barro do Chão"