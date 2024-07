Natiruts se despede de Fortaleza com show de sucessos e surpresas

Foto: Pedro Napolinário/Divulgação Após 28 anos de carreira, banda de reggae Natiruts realiza turnê de despedida com show em Fortaleza neste sábado, 6, no Iguatemi Hall

Um dos nomes mais notáveis do reggae nacional, o Natiruts se despede dos palcos com shows em diversas cidades do Brasil. Com quase 30 anos de trajetória, a banda atualmente formada por Alexandre Carlo e Luís Maurício chega a Fortaleza neste sábado, 6, para a última apresentação na capital cearense.

Realizado no Iguatemi Hall a partir das 19 horas, o show do Natiruts na Cidade também está com ingressos esgotados, assim como em outras cidades do País por onde a turnê "Leve com você" irá passar ainda este ano.

"A gente fica muito feliz de ter essa resposta positiva do público, sabíamos que tinha uma comoção muito grande desde quando a gente anunciou a turnê de despedida, mas sinceramente não esperava tanto, estar lotando estádios ou repetindo datas", conta Luís Maurício ao detalhar que, em São Paulo, a turnê de despedida chegou à quarta data, restando apenas uma com ingressos ainda à venda.

Levando o nome de uma canção lançada no álbum "Qu4tro", de 2002, a turnê "Leve com você" passará por Teresina, Aracaju, Belém, Recife, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador, Natal, João Pessoa, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Belo Horizonte até o mês de dezembro.

Com o objetivo de representar o legado da banda para a música nacional, Luís Maurício detalha que a canção escolhida para ser título da turnê reafirma a "missão" do grupo desde o início da carreira, ainda no ano de 1996.

"Nesses quase 30 anos, a gente entregou um legado de músicas com mensagens de positividade que levam esperança, muito amor, paz, justiça social, que são temáticas que a gente acredita", explica o baixista ao acrescentar que a preferência por "Leve com você" foi devido ao desejo da banda por "querer que as pessoas levem tudo de bom que o Natiruts proporcionou nessas quase três décadas".

Fundada em 1996 em Brasília, a banda conquistou o País com grandes sucessos do reggae, como "Quero ser feliz também", "Sorri, sou rei", "Me Namora", "Andei Só", "O carcará e a rosa" e "Liberdade pra dentro da cabeça". Com o fim da banda anunciado ainda em janeiro deste ano, o grupo detalha que a motivação para o encerramento das atividades foi pela manutenção da "verdade com os fãs".

"A gente sempre foi muito sincero, artisticamente falando, nunca procuramos repetir fórmulas, estivemos sempre em busca de agregar o nosso reggae a outros estilos e ritmos. Então, quando a gente sentiu que começamos a repetir, a gente achou que era hora de encerrar o ciclo, até porque fomos muito além do que a gente se propôs", indica.

Luís Maurício complementa: "Quando começamos, não imaginávamos ser uma banda tão expressiva, conseguir fazer turnê pelo mundo todo, ganhar prêmios… Há essa sensação de dever cumprido e principalmente do legado que ficará que são as nossas canções e o impacto na vida das pessoas. Então, é por isso que resolvemos encerrar esse ciclo".

O músico ainda comenta que ter a carreira reconhecida junto ao Natiruts é gratificante e que ter suas músicas passadas por gerações é algo feliz: "Você ter canções de qualidade, músicas que realmente tocam a alma das pessoas e que passam de geração para geração… Hoje a gente vê que a música é cantada desde o avô até o neto e ficamos muito felizes por isso".

Para a apresentação em Fortaleza, os fãs do Natiruts podem aguardar um repertório recheado de hits atemporais, canções do "lado B", além de interação com o público e muita emoção no último show do grupo na capital. "Chega no final do show a gente sempre faz um bis que tem variado bastante nas canções. Abrimos até para perguntas ali na hora, fazemos alguma brincadeira e as pessoas acabam pedindo algumas canções e tocamos no improviso mesmo. Tem sido uma parte bem descontraída do show e sempre pode surgir alguma surpresa aí!"

"Leve com você"

Quando: sábado, 6, às 19 horas

sábado, 6, às 19 horas Onde: Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)

Iguatemi Hall (avenida Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Ingressos esgotados