Programe-se: Confira a agenda cultural deste sábado, 6 de julho (06/07)

Foto: Pandora Filmes/Divulgação

O Cinema do Dragão exibe neste sábado, 6, o filme italiano "Ainda Temos o Amanhã". A história é ambientada em preto e branco na Itália de 1940. Delia, esposa de Ivano e mãe de três filhos, aceita a vida de esposa e mãe que lhe foi destinada. No entanto, a chegada de uma carta misteriosa desperta a sua coragem para desafiar o destino e imaginar um futuro melhor, não apenas para si mesma.

Quando: sábado, 6, às 19h30min

sábado, 6, às 19h30min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria





The Originals

A banda The Originals apresenta show da turnê "A Festa Continua" neste sábado, 6. O grupo retorna aos palcos para fazer uma "viagem" pelas décadas de 1960 a 1980. Estão previstas no repertório músicas como "Menina Linda", "Fecho os Olhos", "Mar de Rosas", "Vem Me Ajudar", "Dona do Meu Coração" e "O Meu Primeiro Amor".

Quando: sábado, 6, às 21h30min

sábado, 6, às 21h30min Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 60; vendas no site Uhuu





Jorge Vercillo

Restam poucos ingressos para o show do cantor e compositor Jorge Vercillo em Fortaleza neste sábado, 6. O Teatro RioMar Fortaleza recebe duas apresentações do artista, que leva ao público a "Turnê JV30", na qual celebra 30 anos de carreira. Entre os principais sucessos de Vercillo estão as músicas "Que nem maré", "Homem-Aranha", "Monalisa" e "Ela Une Todas as Coisas".

Quando: sábado, 6 de julho, às 20 horas e às 22h30min

sábado, 6 de julho, às 20 horas e às 22h30min Onde: Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 135, no site Uhuu





Olivia Rodrigo

O The Bar Pub será preenchido com uma noite ao pop e pop rock neste sábado, 6. O estabelecimento recebe apresentação em tributo a cantora norte-americana Olivia Rodrigo, autora de sucessos como "Good For U", "Drivers License", "Vampire" e "Deja Vu". A homenagem é feita pela cantora Brenda Rio das 21h às 23 horas. Na sequência, a cantora Gabi Dorato sobe ao palco para tributo a clássicos do pop.

Quando: sábado, 6, a partir das 21 horas

sábado, 6, a partir das 21 horas Onde: The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII)

The Bar Pub (av. Lineu Machado, 1514 - João XXIII) Quanto: R$ 15 (entrada); entrada de graça das 18h às 19 horas e de 01h às 2 horas