Relação entre arte e tecnologia é debatida em mostra na Pinacoteca

Foto: André Seiti/Divulgação Exposição gratuita de arte e tecnologia chega à Pinacoteca do Ceará

"Síntese - Arte e Tecnologia na Coleção Itaú", exposição que mescla arte e tecnologia, chega a programação da Pinacoteca do Ceará em parceria com o Itaú Cultural neste sábado, 6.

A mostra traz para Fortaleza obras de 12 artistas nacionais e internacionais, entre elas estão: "Ultra-Nature", do mexicano Miguel Chevalier; "Eden", do irlandês Jon McCormarck; "Reflexão #3", da brasileira Raquel Kogan; "Life Writer", da austríaca Christa Sommerer e da francesa Laurent Mignonneau; "O arco-íris no Ar Curvo", do espanhol Julio Plaza e do brasiliro Moysés Baumstein; "Objeto Cinético", do brasileiro Abraham Palatnik.

Com olhar sobre as novas interfaces entre humanos, máquinas e o meio ambiente, as produções que exigem a presença, o toque e o sopro dos visitantes. É uma forma de promover um diálogo entre arte, tecnologia e ciência por meio de metodologias colaborativas.

De acordo com o curador Leno Veras, é um avanço que "as novas gerações pensam em arte com base em procedimentos tecnológicos". Afinal, aconteceu da mesma forma com esculturas e tintas. Ele explica que é uma relação histórica e antropológica, um sinal de que as tecnologias e técnicas estão emergindo com mais força.

A cada ano a "Síntese - Arte e Tecnologia na Coleção Itaú" é levada para algum local a fim de propagar a arte e levar programas de educação. Em 2022, foi exibida no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa (MAAT), em Portugal; e em 2023, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, discutindo conceitos ligados à consciência cibernética.

Este ano, o projeto chega a Fortaleza e ficará em exibição até 6 de outubro no museu gerido pelo Instituto Mirante de Cultura e Arte. A partir das obras interativas que exploram, poeticamente, diversos níveis de diálogo entre seres humanos e software, a mostra inaugura recorte curatorial da Coleção Itaú.

Leno Veras diz que a arte, tecnologia e ciência se complementam, principalmente, para as novas gerações que já vem com o instrumento tecnológico na produção da arte. Ele explica que a exposição, além de ser uma programação cultural interessante, promove programas educacionais.

"Ao final do período de exposição serão ofertadas oficinas em parceria com Universidade Federal do Ceará (UFC) sobre arte e tecnologia", comenta. As informações sobre inscrições e programação serão divulgadas em breve nas redes sociais da Pinacoteca.

O equipamento cultural tem o objetivo de preservar, pesquisar e difundir a coleção de arte do Governo do Estado, sendo espaço de ações formativas com artistas, comunidade escolar, famílias e profissionais do campo das artes e da cultura. Trata-se de um espaço de experimentação, pesquisa e reflexão para promover o diálogo entre arte e educação a partir de práticas artísticas.

Já o Itaú Cultural é uma organização voltada para a pesquisa e a produção de conteúdo e para o mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira, contribui para a valorização da cultura brasileira, com atuação voltada para pesquisa e produção de conteúdo.

Leno, curador há quase 10 anos do Itaú Cultural, explica que a relação entre o Instituto Mirante e a Gerência de Artes Visuais e Acervo do Itaú Cultural existe desde antes da formação da Pinacoteca cearense, devido ao Fórum Latino-Americano de Fotografia. "Quando a Pinacoteca abriu, houve um diálogo ainda mais próximo para o desenvolvimento de projetos culturais", relata.

Exposição "Síntese - Arte e Tecnologia na Coleção Itaú"