Show de despedida do Sepultura: veja porque é histórico e imperdível

Foto: Edu Defferrari/Divulgação Sepultura faz show de despedida em Fortaleza na Praça Verde do Dragão do Mar

Fortaleza recebe a turnê brasileira de despedida do Sepultura neste sábado, 6, a partir das 18 horas, na praça verde do Dragão do Mar. A noite ainda traz os shows do Angra, que também tem uma grande importância para o heavy metal nacional, e da banda local Visceral Suffering. Os ingressos - a partir de R$199 - podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Digital.

Na estrada com a “Celebrating Life Through Death”, última turnê da banda, divulgada em dezembro do ano passado, o Sepultura promete levar ao público um pouco do que foram os seus 40 anos dedicados ao heavy metal. Durante a carreira, foram dezenas de prêmios, videoclipes renomados, mais de 20 milhões de álbuns vendidos e milhares de shows ao redor do mundo. O Sepultura foi quem levou o metal do Brasil para outros países, e fez isso sem precisar imitar os estrangeiros. Mas sim enaltecendo as raízes brasileiras e reunindo influências sonoras dos nossos ritmos nacionais.

A história da banda possui duas fases: uma com os irmãos fundadores Max e Iggor Cavalera, e outra com o guitarrista Andreas Kisser seguindo com a banda após a saída dos irmãos. Esses dois momentos dividem os fãs, onde boa parte prefere o Sepultura com os irmãos Cavalera, e uma parte respeitando o fluxo natural da continuação aproveitando os belos trabalhos lançados por Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Xisto e os bateristas Jean Dolabella e Eloy Casagrande. Há uma terceira divisão de fãs, estes sendo os mais inteligentes, que aproveitam ambas as fases e curtem toda a discografia do Sepultura.

Uma discografia bastante invejável por diversos músicos consagrados, por sinal. O vocalista do Slipknot, Corey Taylor, já revelou em entrevistas que “Roots” (1996) é um dos discos que o fez querer ser músico de heavy metal. O guitarrista e vocalista francês Joe Duplantier, do Gojira, realiza covers do Sepultura constantemente durante os shows de sua banda.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O Sepultura lançou álbuns mundialmente respeitados como “Morbid Visions” (1986), “Beneath the Remains” (1989), “Arise” (1991), “Chaos A.D” (1993) e “Roots” (1996). Além de clássicos, os primeiros álbuns do Sepultura ajudaram a formar e influenciar toda uma geração de novas bandas que logo alcançaram os grandes holofotes no final dos anos 1990.

O segredo para o sucesso são muitos, mas estudiosos apontam a forte brasilidade presente na música do quarteto, tanto nas guitarras como também nos batuques, como sendo o fator principal. Em “Chaos A.D” (1993) e “Roots” (1996) é onde mais notamos a influência da música brasileira. A mistura dos ritmos aliada à paixão pelo som pesado fez do Sepultura a maior representatividade internacional vinda do Brasil no heavy metal. Nenhuma outra banda poderia pôr o som de berimbau nas músicas, por isso o Sepultura é único.

Neste sábado, dia 6 de julho, todo "headbanger" cearense tem que dar adeus ao Sepultura, mesmo aqueles que preferem a fase dos irmãos Cavalera. A banda terá um setlist especial contemplando momentos de toda a sua carreira. É Sepultura, do Brasil, e por 40 anos deu orgulho para a cena representando o nosso País pelos quatro cantos do mundo.

Angra e Visceral Suffering: para ficar de olho

Além do Sepultura, Angra e Visceral Suffering também tocam na noite deste sábado, 6, na Praça Verde do Dragão do Mar. Esta última é nova na cena cearense e estará apresentando seu álbum de estreia “Sons of Evil” (2023) para todo o público.

A Visceral Suffering vem da escola do death metal e toca um som cru, com riffs densos e vocal gutural do começo ao fim. Suas letras abordam horror, devastação, críticas religiosas e políticas, canibalismo e terror. Seu trabalho de estreia está disponível para ouvir nas plataformas digitais mas sempre recomendo comprar o disco ou algum merchandising na barraquinha da banda durante o evento. É importante apoiar a produção autoral e local. Nos vemos no show.

Sepultura e Angra em Fortaleza