Foto: Marcelino Câmara e Yashmin Sobreira/Divulgação Acontece neste domingo, 7, o espetáculo "‘Matilda – O Musical da Escola de Atores", no Theatro Via Sul Fortaleza

Acontece neste domingo, 7, o espetáculo "'Matilda - O Musical da Escola de Atores", no Theatro Via Sul Fortaleza. A montagem é uma adaptação do filme, que agora ganha efeitos especiais e músicas no show para toda a família. A trama conta a história de uma menina adotada que, dentro de casa, passa por situações de descaso e de disciplina rígida nas mãos de sua família perversa e da diretora opressiva.

Quando: domingo, 7, às 16 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (Avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas 350)

Quanto: a partir de R$40, vendas em Uhuul.com

A Força da Água

O grupo de teatro Pavilhão da Magnólia apresenta neste domingo, 7, o espetáculo "A Força da Água" no Teatro Dragão do Mar. A peça, que tem texto e direção de Henrique Fontes, traça o caminho historiográfico da seca no Ceará, de Dom Pedro até a atualidade. No estilo documental, a montagem explora relatos e documentos.

Quando: domingo, 7, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81, Fortaleza)

Quanto: R$15 (meia) e R$30 (inteira), venda em Sympla.com

Mais informações: @dragaodomar

Programa de Exposições

O Centro Cultural do Cariri está com inscrições abertas até o dia 27 de julho para o seu 1º Programa de Exposições. Serão selecionados pelo edital quatro propostas de exposições de artes visuais que irão ocupar a segunda galeria do equipamento durante três meses, com abertura prevista para setembro. Cada artista escolhido receberá o valor de R$10 mil para realizar seu projeto de exposição.

Quando: inscrições até 27 de julho

Onde: Centro Cultural do Cariri

(Av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia Pinheiro - Batateiras, Crato)

Gratuito

Instagram: @centroculturaldocaririce

Dança dos Famosos

Neste domingo, 7, acontece a Final do Dança dos Famosos no programa Domingão com Hulk, da TV Globo. Estão concorrendo nesta fase da competição as duplas Lucy Alves e Fernando Perrotti; Barbara Reis e Vinicius Mello; e Tati Machado e Diego Maia. Com Eliana e Ana Maria Braga no júri artístico, os artistas terão que apresentar performances de samba e tango.

Quando: domingo, 7, às 18 horas

Onde: TV Globo

Mamma Mia!

Neste domingo, 7, estreia no catálogo da Netflix o musical "Mamma Mia!" e a sequência "Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!". Na trama original, Donna é proprietária de um hotel nas ilhas gregas e está preparando o casamento da sua filha Sophie com a ajuda de duas amigas. Enquanto isso, a noiva convida três ex-namorados da mãe para descobrir quem é seu verdadeiro pai.

Onde assistir: Netflix