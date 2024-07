Visual refinado e jogo ágil

Foto: Reprodução Paper Mario Famoso como RPG, Paper Mario volta em nova roupagem

Quem diria que, duas décadas depois, "Paper Mario: The Thousand-Year Door", um verdadeiro clássico do Gamecube, voltaria a brilhar nas telas do Nintendo Switch? Pois é! O jogo, que já ocupava um lugar especial no coração dos fãs do gênero RPG, retorna com uma roupagem nova, mas sem perder a essência que encantou tantos jogadores no passado.

Em "Paper Mario: The Thousand-Year Door", a trama se desenrola quatro anos após Bowser ser derrotado, com Mario voltando para encontrar as sete Crystal Stars e resgatar a Princesa Peach das garras do misterioso clã maligno conhecido como X-Nauts, determinado a dominar o mundo. As localizações das Crystal Stars e a base dos vilões só são reveladas em fases posteriores do jogo. Os personagens, representados em duas dimensões em um ambiente tridimensional com um estilo que lembra papel, possibilitam a Mario explorar essa peculiaridade ao seu favor, como se transformar em um avião de papel para superar obstáculos. A história do jogo combina elementos de humor, surrealismo e humanidade, com figuras como Koops e Vivian trazendo camadas à trama e oferecendo liberdade e escolhas significativas que impactam tanto o desenvolvimento das personagens quanto a evolução da história, apesar de sua linearidade.

Do ponto de vista visual, o jogo é incrivelmente atraente desde o início. A estética de papel, que foi refinada em comparação com o "Origami King" de 2020 para o Switch, atinge um equilíbrio perfeito, dando vida e textura aos personagens de forma quase tangível. E os cenários são simplesmente impressionantes! A iluminação é deslumbrante, criando a sensação de estarmos diante de um jogo que utiliza ray tracing em um console há muito ultrapassado em termos gráficos se comparado à concorrência atual. A transição para 30 quadros por segundo, ao invés dos 60 do jogo original, pode causar uma estranheza inicial, especialmente para quem está acostumado com a fluidez do GameCube, mas as mudanças nos controles de ação foram cuidadosamente pensadas e fazem toda a diferença, mantendo a jogabilidade suave e agradável.

O sistema de batalha continua sendo um dos principais pontos fortes do jogo. Adotado por muitos RPGs posteriores e considerado por muitos como o melhor da série até hoje, sofreu algumas pequenas alterações nos tempos de execução dos comandos de ação, tanto para ataques quanto para defesas. Isso tornou o jogo mais acessível, garantindo que até mesmo os jogadores iniciantes possam desfrutar da estratégia e do ritmo das batalhas. A possibilidade de experimentar com os distintivos - selecionando entre aumentar pontos de vida, energia para movimentos especiais ou habilidades adicionais - enriquece cada partida, tornando cada jornada uma experiência única.

No aspecto sonoro, "Paper Mario: The Thousand-Year Door" se destaca com uma trilha sonora remasterizada que faz jus à memória do jogo original enquanto traz novidades bem-vindas. Cada faixa é cuidadosamente adaptada para complementar os diversos ambientes do jogo, desde a tranquila Rogueport até as dramáticas batalhas contra chefes. Apesar de alguns temas apresentarem um uso um tanto excessivo de guitarras distorcidas, a maioria das composições é envolvente e realça as emoções das cenas. A possibilidade de alternar para a trilha sonora clássica é um acréscimo inteligente, permitindo que os jogadores personalizem sua experiência auditiva conforme preferirem. Além disso, a sonoplastia do jogo não fica atrás, com efeitos sonoros nítidos que enfatizam a ação, desde o amassar do papel ao executar um ataque até o suave barulho de passos em diferentes superfícies. Essa atenção aos detalhes sonoros contribui para uma imersão ainda maior no universo de papel de Mario.

Apesar de alguns momentos de lentidão nos menus e uma dificuldade que pode parecer um tanto fácil para os jogadores mais hardcore, o remaster de "The Thousand-Year Door" é um retorno triunfante. O cuidado e o respeito pela obra original são palpáveis, garantindo que tanto novos quanto antigos fãs tenham motivos de sobra para mergulhar novamente no mundo de papel de Mario e seus amigos. Mais do que uma celebração nostálgica, este jogo é uma porta aberta para futuras aventuras no universo de Mario.

*Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico