Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 20-06-2024: MAUC organiza exposição com as obras do Mestre João Pedro. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

O Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) disponibiliza ao público a exposição "Gravar os Sonhos do Mundo", homenagem aos 60 anos do Mestre da Xilogravura João Pedro do Juazeiro. A mostra reúne atrizes e xilos impressas em diferentes formatos, além de instrumentos de trabalho, folhetos de cordel, manuais e livros. A curadoria é de Izabel Gurgel (colunista do O POVO), Nícia Bormann e Túlio Paracampos.

Quando: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas, e das 13h às 17 horas

Onde: Mauc (av. da Universidade, 2854 - Benfica)

Gratuito

Meu Malvado Favorito

Uma das grandes atrações das férias, a animação "Meu Malvado Favorito 4" segue em exibição em cinemas de Fortaleza. Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas para Gru Jr., um bebê fofo com a mamãe, mas cheio de má vontade com o papai. Esse, porém, será o menor dos problemas, pois o chefe da Liga Anti-Vilões avisa que Maxime Le Mal fugiu da prisão para executar seu plano de vingança. Agora, Gru e sua adorável família correm perigo na mira deste vilão e de sua namorada Valentina.

Quando e onde: Ingresso.com

Terror

Está em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de terror "Entrevista com o Demônio", dirigido por Cameron Cairnes e Colin Cairnes. Na obra, o apresentador Jack Delroy tenta recuperar a audiência de seu programa, que despencou desde a trágica morte de sua esposa. Desesperado pelo sucesso, ele planeja um especial para o Halloween de 1977, mas o que começa como uma noite de entretenimento se transforma em um pesadelo ao vivo.

Quando e onde: Ingresso.com

Patinação no Gelo

O Shopping RioMar Fortaleza inaugurou o espaço "Iceland", que conta com pista de patinação de gelo aberta para todas as idades.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos e feriados, das 11h às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 55; vendas no Sympla e bilheteria

Humor

Nesta segunda-feira, 8, o público pode conferir mais um dia de comédia no Teatro do Humor Cearense. Além de show de forró pé de serra com o Trio Cativante, há shows de humor com os comediantes Thiago Matso, Luana do Crato (foto), Kaio Freitas e Maria Gasolina. Os funcionários ficam caracterizados como Lampião e Maria Bonita e os clientes recebem chapéu de cangaceiro.

Quando: segunda-feira, 8; show de forró às 19h30min e sessões de humor a partir das 20h30min

Onde: Beira Mar Trade Center (rua Osvaldo Cruz, 1 - Loja: 09 - Meireles)

Quanto: R$ 70 (inteira) e

R$ 35 (meia)

Mais infos: (85) 98866.2466

Godzilla e Kong

Chegou ao catálogo da plataforma de streaming Max o filme "Godzilla e Kong: O Novo Império". A obra foi adicionada ao streaming alguns meses após a exibição nos cinemas. No filme, Kong e Godzilla ficam lado a lado contra uma ameaça colossal desconhecida que está escondida. Ela é capaz de colocar em risco a própria existência deles. O filme mergulha na história dos dois titãs e desvenda a batalha mítica que ajudou a forjar esses seres extraordinários. O elenco conta com Kaylee Hottle, Rebecca Hall, Dan Stevens, Nicola Crise, Elza Gonzáles, Brian Tyree Henry e Mercy Cornwall.

Onde: Max (antiga HBO Max)