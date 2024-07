Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 9 de julho

Procure planejar suas ações, evitando agir por impulso. Sol e Vênus tendem a lhe motivar a buscar conforto emocional no lar e nos vínculos afetivos, enquanto afloram suas habilidades criativas em prol da qualidade do dia a dia.

Devido à tensão lunar com Marte, Urano e Júpiter, busque neutralizar a ansiedade ao lidar com as dificuldades. Os amigos podem lhe proporcionar um apoio emocional importante, enquanto você externa seu lado fraterno, em um processo de simbiose emotiva.

Os ânimos tendem a inflamar e dar vazão a discussões nesta fase. Seus relacionamentos pessoais podem vivenciar um momento de sinergia emocional com Sol e Vênus em harmonia, o que ajuda com um convívio amigável e prazeroso.

Aquário 21/01 a 18/02

Suas habilidades criativas tendem a florescer na vivência com as demandas do dia a dia, o que favorece ações de qualidade, dado o encontro Sol-Vênus. Contudo, no trato humano, busque saber lidar com eventuais conflitos sem perder a compostura.