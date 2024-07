Livro de crônicas é lançado em nova livraria no Dragão do Mar

Foto: arte Jansen Lucas Capa do livro "Pitaya", de Isabel Costa, é assinada por Jansen Lucas, designer do O POVO

Os leitores do O POVO já conhecem e acompanham os textos de Isabel Costa nas páginas do Vida&Arte. Quinzenalmente aos domingos, Bel - como é conhecida - assina crônicas que divertem, emocionam e também incomodam.

Agora, os textos são reunidos na obra "Pitaya, o livro do dragão", livro publicado pela Substânsia e que será um dos primeiros títulos a serem vendidos na livraria própria da editora localizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O lançamento ocorre na próxima quinta-feira, às 19 horas.

Com uma escrita sensível e perspicaz, Isabel tece histórias que convidam o leitor a refletir sobre a sutileza do movimento do cotidiano, a matéria-prima dos textos que compõem a publicação.

"A cachorra morre? Crônica. Chegou o Dia das Mães? Crônica. Estou viciada em uma música? Crônica. A escrita é uma resposta para as aflições e para as alegrias do meu cotidiano. E, a cada dia, venho escrevendo e escrevendo. O meu computador está cheio de textos esperando a hora da publicação", afirma.

As histórias que Bel reuniu em "Pitaya" estão todas ligadas às dores e delícias de viver e amadurecer em meio às complexidades da vida no mundo contemporâneo.

"Viver vai muito além de rolar o 'feed' (do Instagram) vendo um mundo fantasioso se desenrolando. Viver é conversar com os idosos, apostar no jogo do bicho, não querer tomar banho de mar, mudar de ideia, abraçar as pessoas", explica a autora, que é também professora e atuou como repórter no O POVO por uma década.

A obra tem edição do poeta Talles Azigon, coordenação editorial do designer Daniel Firmino, revisão do escritor Madjer de Souza Pontes e projeto gráfico de Jansen Lucas.

A chegada de Isabel no time de autores da Substânsia foi anunciada nas redes sociais no final de maio, mas a história entre eles não é novidade.

"Eu vi a Substânsia nascer. Há dez anos, no Bosque Moreira Campos, reduto do curso de Letras da Universidade Federal do Ceará (UFC), fui uma das primeiras pessoas a entender e a apostar em uma editora que já nasceu gigante", diz Isabel.

A autora revela ainda que acompanhou as fases de expansão, a chegada de autores, os novos livros, os projetos e, por tudo isso, considera "muito natural fazer essa estreia na Subs" (como chama, carinhosamente, a editora).

O trabalho da cearense se junta aos mais de 80 livros editados e publicados pela Substânsia ao longo de dez anos.

Poesias, contos, romances, literatura infantil e ensaios são algumas das vertentes exploradas pela editora, que também promoveu eventos literários e formações nas áreas da literatura, da escrita e da edição de livros na última década.

Depois da "Mostra Substânsia", que aconteceu em abril de 2024, a editora se prepara para o próximo passo: inaugurar uma loja própria no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

A empresa, que trabalha exclusivamente com autores e autoras cearenses, irá se instalar na entrada da Sala 1 do Cinema do Dragão.

Para atrair ainda mais leitores, a Substânsia realizou, na última semana, um bazar de inauguração, com desconto de 50% em todos os livros do catálogo da editora.

Para Isabel, o momento é de orgulho e esperança. Na avaliação dela, em um futuro breve, muitas escritoras e muitos escritores cearenses serão publicados.

"Pessoas que, como eu, produzem para outros suportes há décadas e apenas agora vão ter a materialidade do livro sendo concretizada por uma casa editorial. Eu fico muito orgulhosa por fazer parte desse movimento, com essas pessoas e nessa cidade solar. Tuyra Andrade, Kami Girão e tantas outras", finaliza Isabel Costa.

Substânsia em expansão

O poeta e editor Talles Azigon, um dos fundadores da Substânsia, enfatiza que o projeto da editora tem movimentado a cena literária do Ceará nos últimos dez anos.

"Na vontade de continuar colaborando para a cena literária, conversei com o Daniel (Firmino), meu sócio, e por já estarmos tendo várias experiências de feiras, resolvemos pleitear esse espaço (no Dragão do Mar)", conta o autor e empreendedor sobre o novo espaço recém-inaugurado na Praia de Iracema.

Talles frisa que tem dois públicos em mente, dividido entre habitantes do Ceará e turistas. Segundo o editor, os visitantes "querem conhecer melhor nossa cultura e os livros são o melhor caminho nesse sentido".

Além das publicações, a livraria trabalha com artes gráficas e eventos. Para o futuro do espaço, Azigon espera a consolidação ao público. "Os planos são que a livraria mantenha o espírito da Substânsia em ser propositiva, queremos promover rodas de conversas, clubes de leitura, projetos especiais, livros e artes gráficas", encerra.

Lançamento de "Pitaya, o livro do dragão"