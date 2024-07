Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 9 de julho (09/07)

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-07-2024: reprodução do Anuário do Ceará 2024/2025 (Foto: FABIO LIMA/O POVO)

Já está disponível para compra o Anuário do Ceará 2024-2025, que, neste ano, é uma edição especial em comemoração aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC). O livro, consagrado como a publicação impressa em circulação mais antiga do Ceará, reúne reflexões, análises e, sobretudo, informações sobre o Estado.

Onde comprar: sede do jornal O POVO (Av. Aguanambi, 282 - José Bonifácio), bancas de jornais e livrarias

sede do jornal O POVO (Av. Aguanambi, 282 - José Bonifácio), bancas de jornais e livrarias Quanto: R$ 100 (venda avulsa) e R$79,90 (para assinantes OP+)

Viva o Povo Brasileiro

Estão à venda ingressos para o musical "Viva o Povo Brasileiro [de Naê a Dafé]", que acontece no Cineteatro São Luiz entre os dias 12 e 14 de julho. A montagem é uma adaptação do clássico romance "Viva o Povo Brasileiro", de João Ubaldo Ribeiro, livro ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, que neste ano completa 40 anos de sua primeira publicação. Um destaque da peça é também a trilha sonora da peça, que tem 30 músicas originais compostas por Chico César.

Quando: 12, 13 e 14 de julho (sexta-feira e sábado, às 19 horas / domingo, às 18 horas)

12, 13 e 14 de julho (sexta-feira e sábado, às 19 horas / domingo, às 18 horas) Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500)

Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500) Quanto: a partir de R$120

a partir de R$120 Mais informações: @cineteatrosaoluiz





Parque do Bob Zoom

Até o dia 11 de agosto, o Terrazo Shopping, no Eusébio, segue com o Parque do Bob Zoom, inspirado no universo infantil da formiga corajosa e exploradora Bob Zoom. O equipamento, localizado no Piso L1, conta com corredor de elástico, piscina de flocos, jogo da memória, folha giratória e mesa de atividades. Além disso, lá está situada a maior roda-gigante indoor do Brasil.

Quando: até 11 de agosto, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h

até 11 de agosto, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 22h Onde: Terrazo Shopping (Santa Clara, Eusébio)

Terrazo Shopping (Santa Clara, Eusébio) Quanto: a partir de R$ 20

a partir de R$ 20 Mais informações: @terrazoshopping





O Namorado

Estreia nesta terça-feira, 9, o reality show japonês "O Namorado" na Netflix. A produção seriada é o primeiro reality japonês de namoro entre pessoas do mesmo gênero e tem um total de 10 episódios, que serão lançados na plataforma toda terça-feira, ao longo de quatro semanas. Os nove homens participantes do programa dividem uma "Câmara Verde", casa localizada à beira-mar, onde eles irão morar juntos e administrar uma van de café.

Onde assistir: Netflix





A Flor Do Buriti

Está em exibição no Cinema Dragão nesta terça-feira, 9, o documentário "A Flor Do Buriti", de João Salaviza e Renée Nader Messora. A trama começa em 1940, quando duas crianças do povo indígena Krahô encontram, na escuridão da floresta, um boi perigoso perto da sua aldeia, a situação era o anúncio de um massacre.

Quando: terça-feira, 9, às 17h30min

terça-feira, 9, às 17h30min Onde: Cinema Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 5 (meia-entrada) e R$10 (inteira); vendas na bilheteria e em Ingresso.com

R$ 5 (meia-entrada) e R$10 (inteira); vendas na bilheteria e em Ingresso.com Mais informações: @cinemadodragao