Fabiano Piuba aponta prioridades para as políticas de livro e leitura em 2024

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CE, BRASIL, 03.12.2022: Fabiano Piuba, secretário de cultura do estado. Inauguração da Pinacoteca do Ceará

As inscrições para o projeto "Ciclo de Saberes dos Mestres e Mestras da Cultura da Chapada do Araripe - Cariri Cearense" seguem abertas até o dia 21 de julho. A medida, realizada por meio das Secretarias de Formação, Livro e Leitura (Sefli) e de Cidadania e Diversidade Cultural (SCDC), prevê ações em espaços de formação e criação da região com a participação de Mestres da Cultura. A chamada pública foi destacada por Fabiano Piúba, secretário da Sefli, durante entrevista ao Vida&Arte por videochamada.

A iniciativa integra um plano de intercâmbio de conhecimentos que começa pela Universidade Regional do Cariri (Urca) e deve abranger mais seis universidades brasileiras até 2025. "O Cariri é uma região muito rica. Serão selecionados 40 mestres que irão lecionar dentro das universidades e das escolas públicas dos próprios Estados. Eu gosto de dizer que toda casa, oficina, terreiro e ateliê de um Mestre da Cultura é um museu, uma escola e uma biblioteca ao mesmo tempo", reforça o secretário.

À frente do cargo desde janeiro de 2023, Piúba destaca as prioridades para o segundo semestre de 2024, que devem permanecer em continuidade até o próximo ano. "A secretaria tem duas responsabilidades importantes aqui no Ministério da Cultura (MinC): uma diretoria de arte, educação e formação artística, e outra pauta, que é do livro e leitura", pontua. A linha de atuação, conforme o gestor, prioriza ações de democratização e articulação entre as pastas de Cultura e Educação por meio da colaboração com outras secretarias governamentais.

Os próximos meses devem trazer a sanção do programa Territórios Criativos de Arte e Cultura nas Escolas de Tempo Integral (mais detalhes no quadro ao lado). A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria da Educação Básica (SEB), terá lançamento com a presença do ministro Camilo Santana e da ministra Margareth Menezes.

O projeto faz parte de uma série de ações desenvolvidas em conjunto com o Ministério da Educação (MEC), que seguem com a proposta de criação de uma "circulação com os equipamentos culturais" nas instituições universitárias. "Tem a possibilidade de a gente estar potencializando os cursos de artes, teatro, dança, e a rede de equipamentos culturais de outras universidades. Ainda estamos estudando como a gente pode pensar, com museus e orquestras, por exemplo", explica.

A ideia está diretamente ligada com os Planos de Cultura das universidades federais, que ganham novos contornos no Ceará. O gestor menciona o desenvolvimento do Plano de Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC), iniciado em novembro de 2023 com o repasse de R$ 1 milhão do MinC. Segundo o Termo de Execução, o objetivo é promover "atividades múltiplas de mobilização de territórios artístico-culturais, pesquisa e ensino" até novembro de 2024.

São apresentadas cerca de seis metas, entre seminários e publicações, com a proposição de mobilizar os alunos dos campi localizados em Fortaleza, Sobral, Itapajé, Quixadá, Russas e Crateús. "Está já em execução, em projeto inicial. O MinC pretende ampliar com uma chamada pública, talvez, para outras universidades".

Fabiano também aponta as demais deliberações relacionadas às políticas de Livro e Leitura. Uma é a regulamentação da Política Nacional de Leitura e Escrita, que deve acontecer na segunda quinzena de agosto. "Essa lei traz algo muito vital para a gente, a construção do novo Plano Nacional de Livro e Leitura. Ele é componente estruturante do Plano Nacional de Educação e do Plano Nacional de Cultura, que nós do MinC estamos trabalhando".

Segundo o dirigente da Pasta, as prioridades estabelecidas na 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em março, guiam o novo documento. As demandas envolvem a construção do Plano Nacional de Leitura para os próximos dez anos e desenvolvimento do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) Literário. Seminários sobre os programas serão realizados em todas as regiões brasileiras no segundo semestre, com Fortaleza como capital do Nordeste.

"Nossa entrada no PNLD Literário amplia o que eu chamo de bibliodiversidade, um conceito que consiste numa compreensão das múltiplas vozes. Tem esse desafio também, como a gente consegue mais abrangência nessas expressões. Eu digo que a literatura é a tradução da diversidade de um País", complementa Fabiano.



Gilberto Gil no Cariri

Nesta quarta-feira, 10, o cantor, compositor e pesquisador Gilberto Gil irá receber o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Regional do Cariri (Urca). A solenidade acontece às 18 horas, no Terreiro das Artes do Centro Cultural do Cariri, localizado no Crato.



A proposição, de autoria do ex-reitor da Urca e professor Francisco do Ò de Lima Júnior, foi apresentada em julho do ano passado e aprovada em unanimidade pelo Conselho da Universidade. O título é um reconhecimento do legado do artista e da contribuição do ex-ministro da Cultura para a região e para o Brasil.

O momento terá apresentações de manifestações culturais realizadas por artistas do Cariri. O evento, aberto ao público e sujeito à lotação do espaço, não terá apresentação musical do homenageado. A cerimônia havia sido antecipada nas redes sociais de Fabiano Piúba, Em entrevista ao Vida&Arte, Fabiano compartilhou a ligação do artista com o Cariri.

"O Gil era muito próximo da Violeta Arraes (1926 - 2008), que tanto como secretária da Cultura, quanto como reitora da Urca, convidou Gil para algumas vivências na Urca. Ele tem uma contribuição, uma vivência na Urca. E, como artista, é um território em que ele bebe muito. Quando a gente fez esse convite, de pronto ele aceitou".

Esta relação entre o cantor e a região será explorada na exposição "Debaixo do Barro do Chão", disponível no Centro Cultural do Cariri a partir do dia 11 de julho. A mostra tem curadoria de Piúba e é construída a partir de obras de Mestres da Cultura do Ceará que se conectam com a vida e o trabalho de Gil. Entre os artistas presentes, estão Corrinha Mão na Massa, de Missão Velha; Mestra Fanca e Irmãs Cândido, de Juazeiro do Norte; e Mestre Jaime, de Barbalha.



"Debaixo do Barro do Chão"

Quando: a partir de 11 de julho, quintas e sextas, das 15 às 20h; sábados e domingos, de 8 às 20h

a partir de 11 de julho, quintas e sextas, das 15 às 20h; sábados e domingos, de 8 às 20h Onde: Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia, Crato)

Centro Cultural do Cariri Sérvulo Esmeraldo (av. Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes, 1 - Gizélia, Crato) Gratuito

