Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 10 de julho

Gêmeos 21/05 a 20/06

É fundamental moderar o ritmo e poupar energia, visto Lua, Marte e Urano harmonizados. As necessidades emocionais podem contrastar com as demandas de trabalho, o que lhe faz sacrificar o bem-estar pessoal para suprir o do entorno imediato, como sugere a tensão entre Lua, Júpiter e Saturno.