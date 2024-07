Livro revisita ditadura militar e outras memórias do autor de 81 anos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-07-2024: Autor e escritor Roberto Smith, lançando esta semana um livro pela Edições Demócrito Rocha. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Espaço O POVO de Cultura e Arte recebe nesta sexta-feira, 12, às 19 horas, o lançamento do livro "Contos do Estranhamento", escrito por Roberto Smith. A obra publicada pelas Edições Demócrito Rocha reúne diferentes histórias que misturam lembranças de acontecimentos e conversas que marcaram a vida do autor, com traços de ficção.



Apesar de diversos entre si, todos os contos carregam em seus parágrafos um ponto em comum: eles surgiram a partir de um "estranhamento". Esta expressão é definida por Roberto como uma sensação que surgiu em seu interior, seja ela incômoda ou se tratando de algo fora do lugar.



"Ela (a sensação) tem uma certa característica de alienação em relação à realidade, e a tentativa de sobrepor essa alienação para enxergar a realidade", reflete o autor.

Exemplificando, o autor lembra do processo criativo do último conto da obra. Intitulada de "O chá das cinco", a narrativa foi influenciada por diferentes sensações, entre elas a convivência de Smith com sua idade — 81 anos — e uma inesperada vontade de tomar a bebida.



"Essa vontade de tomar chá despertou reminiscências de mim mesmo enquanto garoto. E aí eu me lembrei de uma passagem junto com minha avó e meus tios, que é relatado neste conto que chamo de 'O chá das cinco'", elucida. "Ele passa uma sensação e sentimento que estou vivenciando com a idade para época de garoto, que eu convivia com minha avó", completa.



No conto "1974", Roberto retorna ao passado da ditadura militar brasileira, relembrando momentos em que foi um prisioneiro do regime, mas mesclando também histórias que escutou a partir de conversas com diferentes pessoas. Este pedaço da obra traz "como ocorreu essa prisão e a experiência" dela.



"Acho que existe alguma coisa dentro de mim reclamando para pôr para fora, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que, às vezes, escondo para mim mesmo o que vai em meu consciente e subconsciente", compartilha.



"E quando fazemos um esforço, isso que está depositado lá no poço sem fundo, de repente, brota e vem à tona, porque estava lá e estava incomodando. E quando ponho para fora, dou vida a esses fatos e trabalho com eles", continua.



Lia Leite, gerente editorial da Fundação Demócrito Rocha, pontua que ainda há uma escassez de trabalhos literários que falem sobre o período da ditadura militar brasileira e ressalta a importância de as Edições Demócrito Rocha publicarem uma obra que traga a temática.



"Toda vez que, por meio da literatura, elaboramos discursivamente algum evento traumático, é um caminho para reviver essa experiência na imaginação para que ela não se repita no plano material. Ela é essencial para refletir e promover modificações", arremata.



E sustenta: "Quando recebi esse livro, me senti recebendo um presente, pensando na contribuição histórica (para) esse marco de 2024, dos 60 anos do golpe militar no Brasil. Como é importante darmos uma contribuição a esse fato, uma contribuição histórica e literária". Na ocasião do livro haverá um bate-papo com Roberto, Li e Marcos Sampaio, editor do Vida&Arte.



Lia explica que, durante a edição do livro, houve um cuidado em respeitar a escrita e as memórias de Roberto. "Tivemos cuidado em respeitar essa linguagem, que é uma linguagem elegante, embora passe por eventos traumáticos. Vemos que há um trabalho com a linguagem que mantém a elegância, a sobriedade e a lucidez".



Houve também um cuidado na escolha das ilustrações que estariam no livro. A gerente editorial lembra que percebeu uma forte presença de arte nas narrativas e que questionou se havia "registros das pinturas mencionadas nos contos".



"Nos deparamos com um acervo de artes plásticas. Roberto e sua esposa levaram inúmeras telas até a editora e fizemos a seleção das pinturas que entraram no livro", memora. "Mas desde o princípio, Roberto revelou que queria a pintura de seu pai, Henrique Smith, na capa".



O pai do autor era médico, mas começou a explorar o mundo das artes plásticas depois dos 60 anos e chegou a realizar duas exposições em São Paulo. "Eu tinha muita admiração pelo meu pai e das obras que ele deixou, escolhi uma para colocar na capa e ela fora aprovada", explica.



Roberto também traz seu pai em um dos contos, "Lembranças de um cachimbo", onde o protagonista é o objeto de fumo de Henrique Smith. "Esse é um conto que gosto muito, porque é como se fosse uma sensação de uma figura estranha, numa coisa estranha, mas que está tão dentro da vida do meu pai, da minha vida".



"E é interessante essa materialidade se esvaindo em fumaças desde a tenra idade, até a inauguração do túmulo dele, onde meu cunhado teve a ideia de mandar forjar um cachimbo e colocar no túmulo".



Algumas pessoas já leram as histórias que estão no livro "Contos de Estranhamento" e enviaram opiniões sobre a obra e como foram tocados lendo os textos. Para o autor, mesmo que tenha pedaços de suas memórias pessoais, isso significa que os leitores encontraram nas narrativas "aspectos que também fazem parte de suas histórias".



"Essa vinculação da minha história com a dos outros cria uma conexão interessante. Todo mundo tem história para contar. Quando estou falando sobre as aventuras no quintal da minha avó, têm pessoas que passaram por circunstâncias de vida parecidas. Claro que sempre são diferentes, mas são muito similares", conclui.



Lançamento "Contos de Estranhamento"

Quando: sexta-feira, 12, às 19 horas

sexta-feira, 12, às 19 horas Onde: Espaço O POVO de Cultura e Arte (av. Aguanambi, 282 - José Bonifacio)

Espaço O POVO de Cultura e Arte (av. Aguanambi, 282 - José Bonifacio) Evento gratuito

Preço do livro: R$ 69,90