Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 10 de julho (10/07)

Foto: Iguatemi Bosque/Divulgação Parque do Bolofofos é atração de férias no Iguatemi Bosque

Até o dia 18 de agosto, o Shopping Iguatemi Bosque recebe o Parque do Bolofofos: atração infantil com escorregadores, camas elásticas, piscina de bolinhas e entre outras atividades lúdicas. O equipamento está disponível para crianças de um a 12 anos, com entrada no valor de R$ 40. O público autista e PCDs têm direito à meia entrada no parque.

Quando: até 18 de agosto, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 13h às 21h

até 18 de agosto, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos, das 13h às 21h Onde: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Água Fria)

Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Água Fria) Quanto: R$ 40 (30 minutos)





Kaye Djamiliá

A multiartista Kaye Djamiliá apresenta nesta quarta-feira, 10, o espetáculo "Akey", que parte da investigação do lugar do corpo feminino na linguagem do circo, percebendo que ele está sempre relacionado à perfeição ou risco de vida. O tema da apresentação é essa objetificação do corpo como algo que sempre tem uma relação entre o exibicionismo e a morte.

Quando: quarta-feira, 10, às 19h30min

quarta-feira, 10, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 86, Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 86, Praia de Iracema) Quanto: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada). À venda na bilheteria e no Sympla

Performance Chapliniana

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe nesta quinta-feira a "Performance Chapliniana", montagem do artista conhecido como Chaplin Cearense. O espetáculo acontece na na parte externa da Bece.

Quando: quinta-feira, 11, às 16 horas

quinta-feira, 11, às 16 horas Onde: Área externa da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Área externa da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Oficinas de férias

Estão abertas as inscrições para as oficinas nas escolas públicas de circo, teatro e artes visuais da Vila das Artes, que acontecem ao longo do mês de julho, com inscrições por ordem de chegada. Os workshops disponíveis são: "Iniciação ao Curso de Bordado" (artes visuais); "Parada de Mão" (circo); "Prática de Equilíbrio para Composição Cênica" (circo) e "Vivências Dissidentes - Desterritórios performativos" (teatro).

Quando: a partir de 12 de julho

a partir de 12 de julho Onde: Vila das Artes ( R. 24 de Maio, 1221 - Centro)

Vila das Artes ( R. 24 de Maio, 1221 - Centro) Gratuito

A Primeira Profecia

Dirigido e roteirizado por Arkasha Stevenson, o longa-metragem de terror "A Primeira Profecia" chega ao serviço de streaming Disney nesta quarta-feira, 10. O filme, que foi um sucesso nos cinemas e é um prelúdio do clássico "A Profecia" (1976), e acompanha a jovem americana Margaret (Nell Tiger Free), que é enviada a Roma para viver a serviço da igreja, mas acaba questionando sua fé quando tem que lidar com situação nunca vistas e até com o próprio anticristo. A obra é dirigida por Arkasha Stevenson.