Dinah Moraes estreia espetáculo teatral com grupo 'A Comunidade'

Foto: Megaphoto Youtuber Dinah Moraes estreia nos palcos de teatro com a peça "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar". Na foto, a personagem "Dona Francisquinha".

No domingo, 14, o Theatro Via Sul receberá o espetáculo teatral "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar", estrelado pela atriz e produtora Dinah Moraes. A apresentação é a estreia do grupo "A Comunidade" nos palcos de teatro e contará a história de resistência do povo que vive no município de Nova Jaguaribara, a primeira cidade planejada do Ceará.

O projeto "A Comunidade" nasceu como um quadro do canal do YouTube da artista Dinah Moraes, que juntou amigos e familiares para atuarem em conjunto no projeto. Nos vídeos, que emplacaram com milhares de reproduções na plataforma, retrata de forma bem humorada situações comuns do cotidiano nordestino.

Em entrevista ao Vida&Arte, Dinah compartilha que "A Comunidade" surgiu de uma forma despretensiosa e espontânea. "Eu acredito que as coisas que fazem sucesso, começam como uma brincadeira, né? A internet é uma incerteza. Às vezes você faz um conteúdo que viraliza, às vezes não. E com 'A Comunidade' foi mais ou menos assim. Uma brincadeira que deu certo", explica a YouTuber.

Dinah também menciona que "A Comunidade" veio de uma necessidade de "retratar o povo nordestino" com sinceridade. Com tom de crítica, a artista menciona que a forma como a população nordestina é apresentada para a grande mídia, muitas vezes, é equivocada.

"Quando a gente se assiste em uma novela, nós, o povo nordestino, não nos sentimos representados. Nos representam na figura nordestina de um povo cansado, sofrido, com a pele queimada. Até hoje, nas novelas, quando eles vão fazer uma citação do povo nordestino, é só isso. Eu quis mostrar, através do humor, que não é bem assim que o povo nordestino se vê", pontua a artista.

O elenco conta com um total de 15 atores que se dividem em personagens marcantes para contar a história da população de Jaguaribara, município cearense que teve grande parte de seu território submergido pelo açude Castanhão, levando a migração dos moradores locais para uma nova cidade, a "Nova Jaguaribara".

A história irá retratar o processo de mudança da população da antiga Jaguaribara para a nova, mostrando as dificuldades enfrentadas por essas pessoas ao deixar sua terra de origem. "Se trata de uma história de resistência, porque durante dez anos eles tiveram que criar manobras para sair da cidade. Aquilo, para mim, representa nós, o Nordeste", reforça Dinah.

Dinah também explica que, ao assistir documentários na internet sobre a história da cidade, criou um grande senso de solidariedade com a população. Entre cenas que lhe marcaram, Dinah relembra que, durante a mudança de cidade, os habitantes de Jaguaribara tiveram que transportar seus entes falecidos de um cemitério para outro, enfatizando o quão difícil foi esse processo de transição.

"A história de resistência de um povo que, mesmo sofrendo, abandonou sua casa, seu lar, seu comércio, sua igreja, toda devoção com aquela cidade, pra ir pra outro lugar", explica a artista.

E complementa: "A gente transforma o drama em comédia. Até mesmo na palavra 'desgraça', tem 'graça'. As coisas ruins a gente transforma em humor, e de forma bem humorada a gente vai contar essa história em cima do palco. Como se os moradores de 'A Comunidade' vivessem naquela cidadezinha de Jaguaribara".

A artista finaliza afirmando que levar o projeto "A Comunidade" aos palcos de teatro é "a realização de um sonho". Dinah reforça que grande parte do elenco do projeto nunca teve a oportunidade de se apresentar em um palco de teatro, e que tem sido um momento de grande expectativa para todos.

"A gente tem 'A Comunidade' há cinco anos, e nesses cinco anos eu sempre ouvi deles: 'Ah Dinah, vamos fazer um teatro, vamos fazer uma peça' e agora esse é o momento. Minha maior felicidade é estar contando essa história muito rica", finaliza.

Espetáculo "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar"

Quando: domingo, 14 de julho, às 19h

domingo, 14 de julho, às 19h Onde: Teatro Via Sul (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Teatro Via Sul (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500) Quanto: a partir de R$ 30; ingressos no site Uhuu

a partir de R$ 30; ingressos no site Uhuu Mais informações: @dinahmoraesof