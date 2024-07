Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação O espetáculo de dança "Uma Noite em Ritmo Quente" será apresentado no Teatro RioMar Fortaleza neste fim de semana

Dirty Dancing



O espetáculo "Uma Noite Em Ritmo Quente" é apresentado em duas sessões no Theatro José de Alencar (TJA) neste domingo, 14. Uma delas já está esgotada. O trabalho de dança revive o filme "Dirty Dancing - Ritmo Quente", de 1987. A obra narra a história de uma garota em férias com a família. Ela se apaixona pelo instrutor de dança do hotel onde estão hospedados e, mesmo com a censura dos pais, vai atrás do amor pela dança.

Quando: domingo, 14, às 17h (esgotado) e às 20 horas

domingo, 14, às 17h (esgotado) e às 20 horas Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 625 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 625 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; vendas na bilheteria e no Sympla

Prazer, Hamlet!

O Anfiteatro Sérgio Motta, no Dragão do Mar, segue com ações do Férias no Dragão neste sábado, 13. O gaúcho Zudzilla e a cearense Má Dame apresentam os seus mais recentes projetos. Má Dame se apresenta às 19h30min com o seu show "Codinome Rosatômica". Já Zudizilla traz o show "EGOT - Quarta Parede".

Quando: sábado, 13 de julho, às 19h30min

sábado, 13 de julho, às 19h30min Onde: Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81)

Anfiteatro do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81) Classificação: 16 anos

16 anos Entrada mediante 1kg de alimento não perecível (exceto sal)





ForCaos

Começa nesta sexta-feira, 12, mais uma edição do ForCaos, um dos maiores festivais da cena underground de Fortaleza. Neste ano, o evento circula por diferentes espaços nos dias 12, 21 e 27. A estreia é no Hub Cultural Porto Dragão. No palco, os shows Darkside, Steel Fox e Neverhealspack.

Quando: sexta-feira, 12, às 19 horas

sexta-feira, 12, às 19 horas Onde: Porto Dragão (rua Bóris, 90)

Porto Dragão (rua Bóris, 90) Entrada: 1 kg de alimento não perecível





Juca Máximo

Inspirado em trajetórias pessoais, o artista visual, designer e escultor cearense Juca Máximo expõe no Shopping RioMar Fortaleza a mostra "Omnes", com 22 obras inéditas e três obras gigantes de até seis metros de altura. A exposição ocupa área de 1.280 m² com mais de 60 obras.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, de 13h às 21 horas

segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, de 13h às 21 horas Onde: Juca Máximo Studio & Gallery, no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Juca Máximo Studio & Gallery, no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Dia Mundial do Rock

Para o Dia Mundial do Rock, celebrado neste sábado, 13, o Hard Rock Café promove nova edição de seu festival. Com 12 horas de programação, a casa realiza uma maratona de som com Hard N' Roses (cover de Guns N' Roses), tributo a divas pop como Madonna e muito mais.

Quando: sábado, 13, das 12 horas à meia-noite

sábado, 13, das 12 horas à meia-noite Onde: Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 35 (couvert)

Imagens para o Futuro

O Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS-CE) inaugura neste sábado, 13, nova exposição fotográfica. Intitulada "Imagens para o Futuro", a mostra reúne 36 fotografias de 32 artistas de várias regiões do Brasil. Com curadoria de Ivana Debértolis e Mônica Maia, o projeto apresenta recorte visual sobre os possíveis caminhos para a sociedade a partir dos direitos sociais, como saúde e lazer.

Quando: abertura no sábado, 13, às 17h30min

abertura no sábado, 13, às 17h30min Onde: Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Praça do MIS (Av. Barão de Studart, 410 - Meireles) Gratuito