Sana 2024 leva fãs de cultura pop ao Centro de Eventos do Ceará

Foto: Rey Alves/Divulgação Sana 2024

A partir desta sexta-feira, 12, começa no Centro de Evento do Ceará a segunda parte do Sana 2024. O evento, que completa 24 anos, reúne uma série de atrações da cultura pop, oriental e geek. Entre os debates e palestras com profissionais de diversos universos artísticos, a programação também conta com shows, festivais geek, cosplays, feiras de stands e competições.

Com a expectativa de alcançar 80 mil pessoas nos três dias de encontro, nesta edição o destaque está voltado à participação da atriz norte-americana Tichina Arnold, que interpreta Rochelle Rock em “Todo Mundo Odeia O Chris”. Além dela, a apresentação da turnê "A Despedida - Pra Você Lembrar" da banda Restart fomenta a passagem de visitantes.

“A lista de convidados é bem ampla, com uma programação bem extensa. O objetivo do Sana é esse mesmo, fazer com que tenha tantas atrações para o público escolher o que gosta mais e não perca. Queremos gerar entretenimento de forma geral”, comenta Ricardo Busgaib, diretor da Fundação Cultural Nipônica Brasileira, organizadora do evento Sana.

"É a primeira vez que vou participar de um Festival Geek no Sana, então estou bem animado. Será incrível para nós e o nosso público", celebrao youtuber Tauz, outro destaque da edição. O jovem faz sucesso nas redes criando raps para Naruto, Deadpool e games .

Nas edições anteriores, o evento além de ter convidado nomes nacionais, também contou com a presença de artistas internacionais. Como o ator Stanislav Ianevski, que interpretou Vítor Krum em Harry Potter, e as atrizes Alaina Huffman e Ruth Connell, que incorporaram Abbadon e Rowena na série "Supernatural".

Neste ano, o convite teve o foco na série de ampla popularidade no Brasil “Todo Mundo Odeia o Chris”, devido à repercussão da relação do ator Vincent Martella, o Greg, com o Brasil. Entre as negociações surgiu a oportunidade da participação da atriz Tichina Arnold.

Para o diretor do Sana, a parceria teve um resultado positivo nas vendas de ingresso. Ele considera válido o esforço para trazer artistas de grande prestígio. A resposta do público e participação da Tichina abrem novas oportunidades a vinda de outros artistas mundialmente conhecidos nas futuras edições.

“Decidimos que iríamos investir em trazer um artista da série. A gente fez o possível e o impossível para esse investimento, que é bem pesado, afinal é uma artista de altíssimo gabarito. Por acaso conseguimos um hype que deu muito certo, porque logo após fechar com a Tichina teve o anúncio da animação de 'Todo Mundo Odeia o Chris'”, comenta Busgaib.

O diretor ressalta a movimentação da economia criativa do Estado, com os desenvolvedores de jogos e aplicativos, os quadrinistas, os desenhistas e as 57 lojas presentes no Sana. “A movimentação direta hoje é em torno de 8 milhões e a indireta fica acima de 10 milhões. O evento gira toda a cadeia produtiva e turística, gerando entretenimento e cultura para o nosso público”, revela.

Além do evento, promover o primeiro encontro entre a artista norte-americana e a dubladora brasileira da sua personagem. Ricardo relata que tem grandes expectativas com encontro entre nomes do rap e trap geek, com a participação da Família Baroli, dubladores de “Os Cavaleiros do Zodíaco”, e com a apresentação de despedida da banda Restart.

Restart no Sana

Para reviver os hits e compartilhar histórias, a banda Restart faz apresentação de despedida do grupo na capital cearense no próximo sábado, 13. O show acontece no Sana e faz parte da turnê comemorativa, intitulada "Pra Você Lembrar", que desde o dia 7 de outubro do ano passado tem viajado pelo Brasil.



Conhecido pelas roupas vibrantes, o grupo possui mais de meio milhão de discos vendidos e turnês que moveram multidões. No ano de comemoração dos 15 anos de carreira, os músicos e amigos Pe Lu, Pe Lanza, Koba e Thomas retornam aos palcos após o hiato de 8 anos para as últimas apresentações do grupo.



“É sobre esse reencontro da gente com os fãs e entre eles mesmos. A nossa história é pautada fortemente na nossa fanbase. Tá sendo muito especial ver essa significatividade que a gente conseguiu na vida das pessoas”, destaca Koba.



Sobre as últimas apresentações, o vocalista Pe Lanza complementa. “O show tem sido uma baita de uma festa. É um lugar de livre e expressão para todo tipo de público. Quem quiser se divertir esse é o lugar. Todo mundo vai ser mega bem-vindo para se divertir com a gente”, afirma.



Criada em 2008 em São Paulo, a banda conquistou o País com grandes sucessos da geração dos anos 2000, como "Levo comigo", "Recomeçar", "Menina Estranha", "Pra Você Lembrar", "Minha Estrela" e "Vou cantar".



O retorno da banda, anunciado em agosto de 2023, mobilizou fãs nostálgicos. O guitarrista da banda, Koba, explica o motivo da realização de uma turnê neste ano para encerrar as atividades.



“Essa turnê vem para encerrar um ciclo que a gente deixou em aberto lá atrás. É uma comemoração aos 15 anos de história da banda e o nosso presente para os fãs. Para a gente também poder se reconectar com eles, afinal, mereciam isso. É uma celebração de toda a história e todo legado da Restart”, explica.



Com três álbuns, a gravação de estreia, intitulada “Restart”, recebeu certificação de platina pelas mais de 100 mil cópias comercializadas. O grupo chamou a atenção do público pelas composições que causavam a identificação dos jovens que viviam conflitos e situações semelhantes aos intérpretes.



Para PeLu, cantor e guitarrista, como a banda se posicionou na Internet, em uma época que o meio não era popular, foi fundamental para alcançar outras gerações. Ele também acredita que a ideia de liberdade para assumir a verdadeira personalidade própria atraiu a lealdade dos fãs.



“Tem sido muito bonito viver e perceber que a banda marcou a vida das pessoas. Tem um lugar muito especial na existência de um monte de gente, então eu acredito que a Restart é uma banda que ultrapassou gerações e que vai estar marcada na vida de um grupo de pessoas para sempre e isso é muito bonito e emocionante”, destaca.



Thomas, baterista do grupo, complementa ressaltando a importância dessa turnê aos fãs. “É muito gratificante encontrar essa galera depois de muito tempo e ver essa galera nova. Então é importante, que essas pessoas consigam ver agora esse espetáculo para eles ficarem com isso guardado para sempre na memória”, conclui.



Para a passagem por Fortaleza, os integrantes da banda comentam estar felizes por retornar à cidade. “Fortaleza é o penúltimo show no Nordeste. Sempre que vamos ao Nordeste temos uma experiência muito mágica, tanto para a gente como para o público, é sempre muito bacana”, comenta Pe Lanza.



Durante a agenda de shows nas 18 cidades, os artistas têm trabalhado em um documentário para registrar a trajetória do Restart até a turnê. Sob a direção de Koba, o grupo pretende marcar o legado construído desde a adolescência.



Restart - Pra Você Lembrar Tour

Quando: sábado, 13, às 20 horas

sábado, 13, às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 80 (meia) e 160 (inteira), com acréscimo de taxa, via Sympla

a partir de R$ 80 (meia) e 160 (inteira), com acréscimo de taxa, via Sympla Mais informações: @sana_fcnb e @restartoficial





Sana 2024 parte 2

Quando: sexta, 12, de 12 às 20 horas; sábado, 13, e domingo, 14, de 10 às 20 horas

sexta, 12, de 12 às 20 horas; sábado, 13, e domingo, 14, de 10 às 20 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (avenida Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$50 (meia) e R$100 (inteira), com acréscimo de taxa, via Sympla

a partir de R$50 (meia) e R$100 (inteira), com acréscimo de taxa, via Sympla Mais informações: @sana_fcnb