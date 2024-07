Conheça casas em Fortaleza que juntam gastronomia com cultura geek

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 05-07-2024: Burgers com jogos, nos espaços Geek Bunker e Pixel Burger. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

As férias de julho já iniciaram e com isso vem o desejo de sair para curtir, encontrar os amigos em um local descontraído e cheio de possibilidades para se divertir.

E nada melhor do que em um espaço repleto de jogos e cultura geek para tornar ainda melhor uma experiência gastronômica. E se, além da comida, o cliente tiver um espaço com decoração que remeta a algum seriado, filmes e hobbies diversos?

E se acrescentarmos variedade de pratos no pacote fica tudo ainda melhor. Hambúrguer, batata frita, milkshake, as férias não poderiam ser melhores!

Mas na realidade, se ampliarmos o conceito do que é ser geek e pensar no termo "apaixonados por cultura pop", podemos ter opções para fugir do que se pode chamar de "comum", e nem precisamos saber de tudo desse universo para gostar do tempero divertido que esses lugares acrescentam ao cardápio.

Pensando nisso, o Comes&Bebes separou alguns lugares por Fortaleza que, para além de uma boa refeição, oferecem uma temática diferente e divertida para o público que ama jogos.





Pixel Burguer

Embarcando nesse universo, em Fortaleza existe a hamburgueria temática Pixel Burger, onde todo ambiente é inspirado no mundo gamer. Personagens como Sonic, Pikachu, Baby Yoda são algumas das figuras presentes no cenário geek, que durante esse mês de férias vai proporcionar para seus clientes apresentações todos os dias com os personagens.

E a experiência começa logo na calçada, com um video game xbox 360 te desafiando a jogá-lo. Já dentro do ambiente o cliente tem a sensação de estar no próprio game do Mario Bross, com o objetivo de percorrer o Reino do Cogumelo e sobreviver às forças do vilão principal, Bowser.

Em todas as mesas também ficam disponíveis um console para os clientes, os mais famosos são os da marca Atari, sucesso durante os anos 1980 e 1990, e o playstation 1 e 2. Eles são incluídos de forma gratuita para os consumidores se divertirem enquanto esperam o pedido. Jogos de tabuleiros também ficam distribuídos por todo local.

Lucas Luge e Erica Maia são os responsáveis por dar vida ao local, que foi inaugurado após a pandemia da Covid-19. De acordo com eles, o "mundo nerd" aderiu bem à proposta apresentada e as pessoas mais empolgadas são os públicos entre os 30 e 40 anos.

"Acaba atingindo mais os pais dessa geração que amavam os games e tinham as versões com as quais trabalhamos. Que com a correria do dia a dia nunca mais jogaram e quando vão na pixel acabam relembrando e mostrando pros filhos os jogos favoritos", revelam.

O cardápio é todo digital e funciona a partir de um tablet disponível em cada mesa, tabuleiro de coxinhas, batata suprema, burguer de Naruto, Sonic e resident evil são os mais pedidos.

Pixel Burguer

Quando: terça à domingo, das 17 às 23 horas

terça à domingo, das 17 às 23 horas Onde: Av. Eng. Luiz Vieira, 920 - Loja 3 - De Lourdes

Av. Eng. Luiz Vieira, 920 - Loja 3 - De Lourdes Instagram: @pixelburgerbr

Geek Bunker

O casal Lidiane Maria e Valter Holanda sempre foram fãs assíduos de tudo que envolvesse a cultura geek e em 2019 tiveram a ideia de levar tudo que os rodeavam para um bar temático e assim nasceu o Geek Bunker, uma hamburgueria retrô localizada na Parquelândia, que passa a sensação de se estar em um abrigo subterrâneo, um bunker.

Os Simpsons, Pokémon, Harry Potter, os seriados Friends e One Piece fazem parte da ambientação, que transmitem a sensação de se estar fazendo parte de cada programa.

E não podemos deixar de citar as opções vastas de jogos disponíveis por todo o lugar. Simulador de carro, Nintendo Switch, fliperamas, pebolim e air hockey são alguns deles. Além de cada mesa possuir disponíveis os games de Super Nintendo, PlayStation 2 e Xbox.

"Sabemos que nem todo mundo tem acesso a jogos, principalmente quando somos pequenos e também é sempre bom jogar com os amigos e família", revelam os donos do lugar.

Todo cardápio é 100% artesanal, desde pão, molhos e carne moída, que foi todo desenvolvido para interagir e fazer referência à cultura geek.

E durante esse mês de férias, o Geek Bunker vai lançar combos especiais inspirados em filmes lançados nos cinemas, além de apresentações artísticas.

Geek Bunker



Quando: todos os dias, de 16h40min às 23h30min



todos os dias, de 16h40min às 23h30min Onde: Av. Jovita Feitosa, 2802- Parquelândia; R. João Alves de Albuquerque, 272- P. Manibura



Av. Jovita Feitosa, 2802- Parquelândia; R. João Alves de Albuquerque, 272- P. Manibura Instagram: @geekbunker_burger



Balboa's Hobby Games

O Balboa's Hobby Games também é uma boa opção para quem gosta de se divertir jogando e comendo. A luderia fica localizada no Meireles e oferece mais de 1300 jogos de tabuleiro para os clientes. Além de manter uma parceria com a Hero's Burguer, um food truck que fica localizado em frente ao local, para os clientes comprarem seus lanches e degustarem no ambiente de jogos.

Balboa's Hobby Games