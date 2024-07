Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 12 de julho (12/07)

Foto: FÁBIO LIMA Lançamento do livro Contos do Estranhamento, de Roberto Smith, pela FDR.

Será lançado nesta sexta-feira, 12, a nova obra publicada pelas Edições Demócrito Rocha e escrita por Roberto Smith, "Contos de Estranhamento". O livro reúne diferentes histórias que misturam lembranças de acontecimentos e conversas que marcaram a vida do autor por meio da inquietude. Com diferentes temáticas que permeiam suas vidas, Roberto mistura memórias e ficção para compor diferentes contos que formam o livro.

Quando: sexta-feira, 12, às 19 horas

sexta-feira, 12, às 19 horas Onde: Espaço O POVO de Cultura e Arte (av. Aguanambi, 282 - José Bonifacio)

Espaço O POVO de Cultura e Arte (av. Aguanambi, 282 - José Bonifacio) Evento gratuito

Preço do livro: R$ 69,90

Toda Família Tem

Estrelada por Pedro Ottoni, Solange Couto, Érico Brás e Maíra Azevedo, a série brasileira "Toda Família Tem" estreia nesta sexta-feira, 12, no streaming Prime Video. A trama acompanha a história de Pê, um jovem de 19 anos, que muda de vida quando precisa se mudar com a família para a casa da avó, no Rio de Janeiro, onde sua vida de luxo, liberdade e conforto chega ao fim. O humor vem com as narrativas de todos os parentes debaixo do mesmo teto, tendo que conviver e lidar com as diferenças e inquietações de um garoto mimado.

Onde assistir: Prime Video

Rock na Estação

Nesta sexta-feira, 12, a Estação das Artes traz em sua programação de férias a artista Tatianna Freitas celebra o Dia do Rock.

Quando: sexta-feira, 12, das 19h30min às 21h30min

sexta-feira, 12, das 19h30min às 21h30min Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Complexo Cultural Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Sad Girls

Nesta sexta-feira, 12, o pub Vibe 085 prepara uma festa para quem curte música pop melancólico, sombrio e até "deprê". A partir das 21 horas, a discotecagem do local vai incluir as músicas mais sofridas das artistas Lana Del Rey, Billie Eilish e Taylor Swift. A festa, que se chama "Sad Girls", tem setlist que promete fazer público dançar, chorar, sonhar e refletir amores da vida.

Quando: sexta-feira, 12, a partir das 21 horas

sexta-feira, 12, a partir das 21 horas Onde: Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema

Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema Quanto: R$ 25; vendas em sympla.com

R$ 25; vendas em sympla.com Instagram: @vibe085pub

Ainda Temos O Amanhã

Segue em exibição no Cinema Dragão, o drama "Ainda Temos O Amanhã", que se situa na Itália, em uma Roma do pós-guerra dos anos 1940, época em que o país estava dividido entre o otimismo da libertação e as misérias. Na história de superação e determinação de Delia, que encontra coragem para transcender planos pré-estabelecidos para as mulheres de sua época e imaginar um futuro melhor para si e sua família.