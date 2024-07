Repentistas da novela 'No Rancho Fundo' lançam EP com 5 faixas

Foto: Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação Juzé e Lukete estão como Totonh e Palmito em "No Ranho Fundo"

"Ceeeenas do próximo capítulo": é assim que, de segunda-feira a sábado, os personagens Totonho e Palmito animam a TV brasileira com repentes sobre os capítulos da novela "No Rancho Fundo". E quem está por trás desse sucesso são os artistas paraibanos Juzé e Lukete, que lançaram juntos o EP "Visse & Verso" em abril deste ano.

Os dois artistas, de João Pessoa, na Paraíba, já se conheciam antes da Globo por terem amigos em comum e pais que eram donos de restaurantes na cidade. Quando ambos estavam morando no Rio de Janeiro, quando Lukete estava investindo na sua carreira de ator e Juzé, na de produtor musical.

Foi então que Lukete foi convidado para um teste de elenco da novela "Mar do Sertão", que estreou em 2022, onde ele interpretaria um personagem poeta na trama. Após um mês da escolha, o diretor Allan Fiterman falou, em uma conversa de bar, que tinha a ideia de colocar repentistas no final da novela. A ideia foi aprovada e provocada por Juzé, que também dividia um chopp com o elenco.

O diretor, então, sugeriu que Juzé e Lukete fizessem uma testa para serem uma dupla de repentistas ao fim dos capítulos da novela "Mar do Sertão". A ideia saiu posteriormente, saiu da mesa de bar, foi para o papel e chegou à TV dos brasileiros como Totonho e Palmito, nome escolhido para os personagens.

O sucesso foi tão grande que os dois personagens retornaram em 2024 para a trama "No Rancho Fundo", novela também de Mário Teixeira, que resgata os maiores acertos de "Mar do Sertão" em novas narrativas e com novos protagonistas.

Sobre o primeiro trabalho em teledramaturgia, Juzé defende: "Mar do Sertão representa um nascimento na minha carreira, um renascimento. A oportunidade de cantar, tocar, escrever, compor, rimar e atuar ao mesmo tempo, dentro do maior veículo de comunicação do meu país".

"A novela foi o presente mais valioso, que deu oportunidade, possibilidade de a gente fazer várias artes ao mesmo tempo, e com liberdade artística, poética, de criar. É uma coisa que não tem preço, não dá para precificar isso para um artista. Eu acho que, por essa liberdade que a gente teve, isso aconteceu da melhor forma e foi aceito pelo público da maneira que está sendo aceita até hoje", continua.

Autodeclarados trovadores modernos, Juzé e Lukete afirmam brincar com o passado e o presente em suas composições. Nesse contexto, Lukete explica: "Eu acho que é um misto de passado, futuro e presente. É quem bebeu das referências dos nossos pais, do que os nossos avós escutavam, é quem bebe de uma cultura que precisa ser relembrada. Esse lance do trovador remete um pouco a esse universo nostálgico, mas, ao mesmo tempo, a gente traz o moderno porque estamos inseridos nisso também. Trovador moderno é essa brincadeira, essa junção dentro de gerações".

Já para Juzé, também tem relação com a forma de cantar e se expressar: "Um trovador moderno tem a fala coloquial deste momento presente, da nossa geração, e pode dizer coisas com palavras atuais e também linkar com palavras do passado, com ritmos de passado e com os ritmos atuais. Então, essa mescla, essa alquimia de temperos, é o trovadorismo moderno".

Neste ano, os amigos se juntaram para lançar em parceria o EP "Visse e Verso", que é, como eles mesmo explicam, uma versão sem censura dos personagens Totonho e Palmito. O projeto mistura diversos gêneros musicais, como piseiro, rock, trap, rap, pop e MPB.

"É muita referência, muita influência porque é o som de duas cabeças. Por mais que eu e Zé temos coisas em comum, essa individualidade é uma soma muito boa", diz Lukete, que tem fortes referências do rap e do trap, enquanto Juzé abraça mais ritmos carnavalescos e artistas como Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Zé Ramalho e Bob Marley. Lukete continua: "A gente bebe de muitas fontes, a gente teve muito mais acesso a variações do que os nossos pais, por exemplo, por causa da tecnologia não tiveram. Então o EP traz essa mistura louca aí".

Na telinha

Com muito carisma, ritmo e cenários cativantes, Juzé e Lukete emplacaram respectivamente os personagens Totonho e Palmito nas telinhas da Rede Globo, tanto em "Mar do Sertão", quanto em "No Rancho Fundo", duas produções consideradas bem sucedidas na faixa das 18h da emissora.

No formato de repente, os dois são responsáveis por darem "spoilers" do próximo capítulo da novela ao final de cada transmissão. Neste processo, Totonho e Palmito já emplacaram diversos jargões ao longo da trama que conquistaram o público e se tornaram até hits na voz dos fãs da novela.

Lukete, o Palmito, conta como funciona o processo: "Quando a gente chegou na novela, já tinha alguns capítulos editados e aí o diretor, o Allan, colocou a gente para assistir algumas coisas, foi introduzindo a gente na história. Mas, no geral, não tem muito disso não. A gente vai no que a gente lê dos capítulos. O que rola também é que a gente, depois de gravar e ser liberado, usa o tempinho livre e aproveita que tá lá nos estúdios para tentar ver uma cena que está sendo gravada, que está sendo editada…Aí já dá uma nitidez melhor, maior para gente. A gente assiste o que a gente gravou, sabe?"

Visse & Verso

Acompanhe os artistas