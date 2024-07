Guia Vida&Arte: O POVO oferece as principais dicas de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS Projeto oferece serviços disponíveis na Beira Mar, como aluguel de skate e patins

Você sabe o que fazer nas férias em Fortaleza ou onde encontrar informações que te ajudem a montar um roteiro de locais com programações culturais e de lazer pela Capital? O Guia Vida&Arte, que tem sua primeira edição publicada neste domingo, 14, traz esta ajuda em suas páginas.

Em um formato menor que um tablóide, similar a um folheto, ele é prático para levar em qualquer lugar. O Guia reúne informações sobre programações, estabelecimentos e passeios para curtir na Cidade nas férias — ou nos meses posteriores.

LEIA TAMBÉM | Guia Vida&Arte: veja opções de passeio ao ar livre em Fortaleza

Apesar de compartilharem o mesmo nome — Guia Vida&Arte —, o projeto não está relacionado ao conteúdo do caderno Vida&Arte às quintas-feiras. A seção semanal da editoria de Cultura e Entretenimento traz a agenda cultural que pode ser aproveitada no fim de semana.



O Guia, por outro lado, é um caderno especial e visa fornecer informações que servirão a longo prazo, para serem consultadas a qualquer momento "A ideia é que ele concentre informações e perdure, não aquele imediatismo do jornal", aponta Larissa Viegas, coordenadora editorial do projeto.

"O conteúdo dele é voltado tanto para quem mora na Cidade, como para quem está visitando", explica e exemplifica: "Digamos que uma pessoa mora nas proximidades do Lago Jacarey, mas está cansada de ficar naquelas redondezas e quer conhecer outros pontos da cidade. Com o Guia terá essa oportunidade".

Ele será dividido em seis seções: Gastronomia, Vamos às Compras, Na Praia, Diversão, Cultura e Só Tem no Ceará. Larissa conta que, apesar do foco central ser Fortaleza, o projeto também busca olhar para regiões próximas à Capital e ao Cariri.

A primeira edição do Guia, intitulada "Férias com Crianças", é voltada exclusivamente para o público infantil. A coordenadora editorial pontua que houve um "cuidado especial" em colocar locais acessíveis para os pequeninos. "São ambientes que as crianças vão para se divertir e os pais também conseguem aproveitar, porque estão em um momento em família".

É o exemplo de restaurantes na seção de Gastronomia, que têm um menu executivo ou uma área de parquinho. Assim, os responsáveis podem comer à vontade "sem se preocupar, porque a criança está se divertindo", ilustra.

E continua: "Tivemos esse cuidado de fazer uma curadoria de locais em que a criança se sentirá à vontade. Elas são as personagens principais deste primeiro Guia, os pais estão lá para acompanhar".

Para apresentar os locais e passeios, o Guia traz textos das repórteres Lara Montezuma e Raquel Aquino. Gil Dicelli é o responsável pelo design e Jansen Lucas está com a diagramação. Larissa, além de coordenadora editorial, também está na edição juntamente com a jornalista Carol Kossling.

Guia Vida&Arte: indicações de personalidades cearenses

O caderno especial também traz uma seção com indicações de pessoas que não estão envolvidas no projeto, como jornalistas do O POVO, advogados, psicólogos e influenciadores digitais.

Mais duas edições do Guia Vida&Arte serão publicadas nas próximas semanas. A segunda ainda é focada nas férias e no mapeamento de pontos de cultura e lazer da cidade, mas para um público além do infantil.

"Ele está muito diversificado. Tem esportes radicais, tem muita opção (de lazer) no Interior. Na gastronomia, entra os bares e baladas", a jornalista enumera alguns dos conteúdos que formam esta edição do caderno.

A terceira edição do Guia, intitulada "Esportes ao Vento", se difere das anteriores, sendo voltada para "as pessoas que visitam a Cidade, ou que moram nela e gostam de praticar esportes ao vento" no litoral, como o kitesurf.

"Entraremos nesse mundo. Vão ser dicas de praias, onde se hospedar, o que comer, onde alugar equipamentos, roupa e partes do vestuário — pois sabemos que são esportes que exigem um vestuário adequado", elabora.

Larissa ressalta que a ideia é que o Guia Vida&Arte seja usado para consulta e para montar roteiros pela Cidade, em diversos segmentos, "manuseando, riscando e avaliando" a melhor programação para o dia.

"É mostrar que, independente da sua personalidade e do seu poder de compra, você consegue se divertir em Fortaleza. Consegue montar vários roteiros e vivenciar diferentes momentos, mesmo que você seja daqui", finaliza.

Guia Vida&Arte

O conteúdo do Guia Vida&Arte também se desdobrará em ambiente digital no portal O POVO, que já pode ser acessado