Foto: Gustavo Portela/ Divulgação OS RENEGADOS: Romualdo Bass, Marcelo Renegado, Ricardo Pinheiro e Celso Batera

No Dia Mundial do Rock, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove um show em homenagem ao cearense Luiz Carlos Porto. Ele integrou a banda O Peso, que teve relevância no cenário do rock nos anos 1970. Participam as bandas Renegados (foto), Gang da Cidade, Rossglow Banda, Ponto Final, Parahyba de Medeiros e os artistas Marcos Maia, Emilio Schapfler, Caike Boquita e Diogo Farias. Serão interpretados músicas dos dois discos.

Quando; sábado, 13, às 20 horas

Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

Gratuito

Mais informações: @ccbnb_fortaleza no Instagram

Sarau das Férias

Neste sábado, 13, acontece o "Sarau das Férias", no Centro de Turismo do Ceará (Emcetur), no Centro. O evento reúne escritores, pesquisadores, cordelistas, artistas e músicos em uma celebração à literatura e à arte nordestina.

Quando: sábado, 13, das 9 às 12 horas

Onde: Jardim do Centro de Turismo do Ceará (Emcetur) (rua Senador Pompeu, 350 - Centro)

Gratuito

Músicas de Baile

A festa Relance tem nova edição no Theatro José de Alencar (TJA) neste sábado, 13. O evento conta com um time de DJs tocando músicas de baile. A festa celebra mídicas como o vinil, a fita-cassete e o CD.

Quando: sábado, 13, a partir das 16 horas

Onde: praça Mestre Boca Rica do Theatro José de Alencar (rua 24 de Maio, 600 - Centro)

Quanto: R$25 (meia) e R$50 (inteira)

Vão

O Coletivo Farol Novo apresenta neste sábado, 13, o espetáculo "Vão" no Teatro B. de Paiva. A peça integra a programação de aniversário de cinco anos do Hub Cultural Porto Dragão. Os atores Rafael Semino e Gabriel França interpretam indivíduos que transitam entre passado e presente em um percurso onde se deparam com pistas que remetem a uma amizade nos tempos de infância, vivenciada na periferia de Fortaleza.

Quando: sábado, 13, às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva (R. Bóris, 90 - Centro)

Gratuito

Moebius

Este é o último fim de semana disponível para conferir a exposição “Moebius”, que reúne obras de oito artistas plásticos cearenses. Cris Cavalcante, Edmar Gonçalves, Mano Alencar, Raisa Christina, Ronaldo Cavalcante, Sandra Montenegro, Totonho Laprovitera e Vando Figueiredo apresentam três obras cada um, em uma diversidade de cores e formas, apresentando perspectivas individuais sobre um todo que traduz o ser humano em sua infinitude.

Quando: sábado, 13, das 12h à meia-noite, e domingo, 14, das 12h às 22 horas

Onde: Bruta Flor (R. Antônio Augusto, 806 - Meireles)

Gratuito