Novos ares no pop

Foto: Reprodução/ Instagram @chappellroan Comparada à cantora Lady Gaga, Chappell Roan vem se consolidando no pop

A cantora norte-americana Chappell Noan tem recebido reconhecimento após ser escolhida para abrir a Guts World Tour, de Olivia Rodrigo, nos Estados Unidos, e se apresentar no festival Coachella deste ano. Explorando sua vida pessoal, Chappell faz música abordando seus relacionamentos, sexualidade e identidade.

Aos 10 anos, Kayleigh Rose Amstutz começou a ter aulas de piano. Aos 14 anos já postava covers no YouTube. Aos 17 anos, lançou na plataforma a música "Die Young". Chappell conseguiu contrato com uma gravadora, lançou o primeiro EP ("School Nights") e saiu em uma pequena turnê, mas foi dispensada pela gravadora durante a pandemia.

Nesse mesmo período, ela precisou voltar a morar com os pais, terminou um relacionamento de quatro anos e começou a trabalhar em uma loja de donuts para poder pagar as contas. O produtor musical Dan Nigro, que já havia trabalhado anteriormente com Chappell, em 2023 voltou a produzir com a cantora.

Seu álbum de estreia, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" foi lançado em setembro de 2023, com 14 músicas que transmitem sua originalidade.

O álbum é uma jornada de autoaceitação queer de Chappell Roan. Ela se considera uma versão drag queen grandiosa de si mesma. As composições também abordam o processo de término e superação. Sua discografia é muito semelhante a como um filme sobre amadurecimento.

Com inspirações na arte drag queen, suas roupas seguem uma atitude dramática e maximalista. As maquiagens são teatrais e a utilização de diversos acessórios constroem um visual extravagante.

Seu estilo e autoconfiança fizeram alguns fãs já a consideram a "nova Lady Gaga" nas redes sociais. "Chappell Roan é o mais próximo que a indústria conseguiu de uma nova Lady Gaga", "Estou absolutamente obcecada pela Chappel Roan, vejo ela como o renascimento do Pop, a nova Lady Gaga", esses são alguns relatos de fãs no X, antigo Twitter.

O single "Good Luck, Babe!", lançado no início de abril de 2024, marca a entrada de Chappell Roan pela primeira vez na parada da Billboard Hot 100. Ao todo, "Good Luck, Babe!" ultrapassa 300 milhões de reproduções na plataforma.