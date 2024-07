Prêmio literário abre inscrições gratuitas: recompensa de R$5mil

Foto: Reprodução/Editora Dublinense A obra vencedora do Prêmio Caminhos da Literatura será publicada pela Ed. Dublinense

O Prêmio Caminhos de Literatura está com inscrições abertas no período do dia 22 de julho a 21 de agosto. A inscrição é gratuita.



Voltado exclusivamente para obras do gênero romance, a obra vencedora será publicada pela Editora Dublinense. A editora, de Porto Alegre (RS), traz em seu catálogo nomes como Natália Borges Polesso, Carol Bensimon, Julia Dantas, Rogério Pereira e Samir Machado de Machado.

Além da publicação, a premiação inclui o pagamento de R$5 mil reais e uma mentoria particular com Henrique Rodrigues, doutor em Letras pela PUC (RJ) e curador do prêmio. A mentoria aborda temas como carreira e mercado literário.

Entre os critérios utilizados para a seleção dos projetos, estão talento com a escrita, ineditismo do autor e da obra e o gênero literário da obra restrito apenas a romances.



O resultado da competição será divulgado no mês de outubro e a obra vencedora tem a previsão de ser publicada e distribuída em 2025.

Requisitos para participar da Premiação

Podem participar da premiação autores brasileiros residentes ou estrangeiros residentes no País, maiores de 18 anos. A obra de romance cadastrada deverá ser inédita, inclusive sendo a primeira obra de romance escrita pelo autor.

A inscrição é feita gratuitamente no site oficial do Prêmio Caminhos De Literatura. Os candidatos, após preencherem um formulário, devem enviar um PDF do livro inédito escolhido.

As inscrições são protegidas por anonimato e a comissão de avaliadores será composta por escritores e demais profissionais da literatura.

Inscrição do Prêmio Caminhos de Literatura

Quando : 22 de julho a 21 de agosto

: 22 de julho a 21 de agosto Onde : www.premiocaminhos.com.br

: www.premiocaminhos.com.br Mais informações : Acesse o edital

: Acesse o edital Divulgação dos resultados: 24 de outubro

