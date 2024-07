Digitalização expande formas de preservação

Foto: Deyvison Teixeira/divulgação Edifício São Pedro representado no documentário "Do Ponto ao Patrimônio"

O Edifício São Pedro, inaugurado em 1951, se tornou uma representação simbólica de Fortaleza. A estrutura que primeiro abrigou o Iracema Plaza Hotel, referência de luxo para os habitantes, foi registrada incontáveis vezes em fotografias, livros, tatuagens e ilustrações. Depois da demolição do prédio, concluída em maio por risco de desmoronamento, o único resquício da edificação só pode ser encontrado no Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS - CE).

A sala de exposição imersiva do equipamento cultural apresenta a infraestrutura da edificação na coloração vermelha. Os visitantes se deparam com as dimensões exatas que construíram o prédio de três andares, quase como uma visita em um território já inexistente.

Em sequências, as imagens se desfazem e reformulam o Theatro José de Alencar (TJA), o Cineteatro São Luiz e a Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho, monumentos cearenses grandiosos que, por alguns minutos, cabem em um aposento e podem ser observados de perto.

Essa aproximação do contato é um dos objetivos da obra "Do Ponto ao Patrimônio", disponível para visitação no MIS até o final de julho. O trabalho é oriundo do programa Inovação e Tecnologia para o Patrimônio Cultural do Ceará, parte do Cientista Chefe da Cultura. A iniciativa é apoiada pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), com apoio da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE) e participação de estudantes e pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O resultado, impactante e envolvente, provém da digitalização em alta precisão de patrimônios históricos do Ceará - uma iniciativa pioneira no Brasil, também disponível para visitação virtual na plataforma Documentace. São mais de 12 edifícios "milimetricamente escaneados" que serão utilizados para dados de preservação. Atualmente, os pesquisadores trabalham no escaneamento do Dragão do Mar. "Fui convidado para pensar essas estratégias e aplicações comunicativas, em como a gente poderia transcender os muros das universidades", elabora o professor Diego Ricca, responsável pela direção criativa.

Para dar o efeito de imersão, a exposição utiliza a ideia da realidade virtual por meio das "nuvens de pontos", que registram objetos em alta resolução tridimensional. "Elas são feitas com scanners de última geração, utilizados pelo Museu Nacional, pelo Museu do Louvre. É como se você estivesse vendo ao vivo aquela obra arquitetônica com muitos detalhes, ele digitaliza milimetricamente. No nosso filme, a gente pegou os pontos e brincou com as superfícies para trabalhar animação, efeitos de textura. Você entra nos edifícios, não é uma cópia exata, mas é uma experiência meio mágica", detalha.

É uma maneira de "aproveitar as tecnologias" para a conscientização dentro da educação informal em instituições museológicas e espaços públicos. O experimento faz parte de uma linha de pesquisa intitulada Design e Informação para Preservação Histórica, já trabalhada pelos departamentos de Arquitetura e Urbanismo e Design da UFC.

Os estudos compreendem, basicamente, a Modelagem da Informação da Construção (building information modelling - BIM), ou seja, de que maneira espaços e utilitários são "modelos informacionais". Assim, eles podem ser automatizados em 3D, por exemplo, para incluir dados que são voláteis. No caso de patrimônios, é utilizado o modelo BIM para equipamentos hitóricos (historic building information modelling - HBIM).

"Esse processo de catalogação, entendimento, padronização, é algo próprio da modelagem da informação, da máquina. A Inteligência Artificial (IA) contribui muito para facilitar essa capacidade, a gente consegue ter uma análise automática de um espaço urbano. Estamos desenvolvendo uma linha de pesquisa bem forte em Fortaleza (dentro da área de patrimônio histórico), que é a inserção dessas tecnologias de preservação, a gente trabalha muito isso no Laboratório de Experiência Digital (LED) da UFC", desenvolve.

Continua nas páginas 4 e 5

"Do Ponto ao Patrimônio"

Quando: até o fim de julho; sala imersiva do MIS está em manutenção sem previsão de retorno até o fechamento desta matéria, atualizações serão publicadas nas redes sociais

Onde: MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Mais infos: @mis_ce