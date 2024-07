Foto: Megaphoto Youtuber Dinah Moraes estreia nos palcos de teatro com a peça "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar". Na foto, a personagem "Dona Francisquinha".

Neste domingo, 14, o Teatro RioMar recebo "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar", estrelado por Dinah Moraes e o grupo "A Comunidade". Nos palcos, a turma conta a história de resistência de um povo que vive em Nova Jaguaribara, a primeira cidade planejada do Ceará.

Quando: domingo, 14 de julho, às 19h

Onde: Teatro RioMar (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500)

Quanto: a partir de R$ 30; ingressos no site Uhuu

Pink Circus

Está disponível, no estacionamento do Terrazo Shopping, o Pink Circus, estrutura que oferece espetáculo circense com palhaços, globo da morte, acrobatas e tem capacidade para 600 pessoas em sua estrutura no show que tem duração de 1h40.

Quando: de segunda a sexta-feira, às 20h30min / sábados e domingos, às 20h30min, 16 horas, 18 horas e 20h30min

Onde: Terrazo Shopping (Avenida dos Jardins, 864 - Coaçu, Eusébio)

Quanto: a partir de R$35

Oz

O grupo Alumiar Cenas & Cirandas apresenta neste domingo, 14, o espetáculo "Oz", uma adaptação do clássico conto "Mágico de Oz". A peça, que acontece no Teatro Dragão do Mar, cria um mundo onde os desejos se tornam realizáveis e traz a abordagem do bullying na nova narrativa.

Quando: domingo, 14 de julho, às 16 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20,00 (meia), R$ 40,00 (inteira) e R$ 30,00 1kg de alimento (ingresso solidário) - vendas em Sympla ou bilheteria do teatro

Especial Legião Urbana

Ainda em comemoração ao Dia Mundial do Rock, a pub Vibe 085 recebe o artista Nilson Junior, da Legião V, que está em turnê pelo Brasil fazendo tributo ao grupo Legião Urbana. O show terá ainda participação da Banda Coda e encerramento com a Banda Singular.

Quando: domingo, 14 de julho, a partir das 19 horas.

Onde: Vibe 085 (Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30

Mais informações: @vibe085pub

Miss Night and Day

Estreia neste domingo, 14, um dos doramas mais aguardados de 2024 no catálogo da Netflix, o "Miss Night and Day". A história mistura romance, mistério e drama de uma maneira cativante ao narrar a vida de Ha-eun, uma jovem que tem vida dupla. Durante o dia, ela trabalha numa empresa comum, mas, à noite, Ha-eun se transforma em uma vigilante misteriosa que combate o crime em sua cidade.

Onde assistir: Netflix