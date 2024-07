Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 15 de julho

Áries 21/03 a 20/04 Sua postura pode ganhar assertividade com Marte no setor comunicativo. Uma gradual abertura emotiva em prol dos relacionamentos pode ser promovida, visto a Lua no eixo íntimo-amizades, atingindo seu ápice com a Lua Cheia na casa do trabalho.

Touro 21/04 a 20/05 A articulação de parcerias pode ser favorecida, o que ajuda nas responsabilidades profissionais e nas demandas motivadas por ideais compartilhados, visto a Lua no eixo relacionamentos-trabalho e sua fase cheia na casa espiritual. Sua postura tende a ganhar praticidade com Marte na área material.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Seus instintos afloram em proveito das suas ambições, pois Marte ingressa em seu signo e a Lua entra na fase cheia no setor íntimo. Momento favorável para implementar ações voltadas a aprimorar seus hábitos e elevar sua qualidade de vida, devido à Lua no eixo cotidiano-espiritual.

Câncer 21/06 a 22/07 O momento pode promover o movimento de introspecção com a Lua no eixo social-íntimo, o que lhe faz transformar suas relações e a zelar pelas demandas interpessoais que afloram na Lua Crescente. Tente desenvolver autocontrole e senso estratégico, pois Marte ingressa na área de crise.

Leão 23/07 a 22/08 Os vínculos fraternos tendem a se renovar com Marte na casa das amizades. Pode haver um maior engajamento no círculo íntimo e articulações pontuais com o entorno em prol das demandas do dia a dia, visto a Lua no eixo família-relacionamentos e sua fase cheia no setor do cotidiano.

Virgem 23/08 a 22/09 Marte tende a elevar sua produtividade ao adentrar a área do trabalho, o que deixa a rotina eficaz. É possível que você se mostre colaborativa no trato humano, pedindo maior capacidade diplomática na gestão de conflitos, visto a Lua no eixo comunicação-cotidiano e sua fase cheia.

Libra 23/09 a 22/10 O exercício das suas habilidades práticas tende a lhe proporciona imensa satisfação e contribui com um lar dinâmico, visto a Lua no eixo material-prazeres e sua fase cheia no setor familiar. Com Marte na casa espiritual, seus valores podem se fortalecer.

Escorpião 23/10 a 21/11 Seu lado lado acolhedor pode aflorar, o que lhe aproxima das pessoas queridas e favorece um espaço de diálogo produtivo, visto a Lua entre seu signo e o setor familiar. Seus instintos tendem a se fazer presentes com Marte no setor íntimo, colocando-lhe na dianteira das situações.

Sagitário 22/11 a 21/12 As ações em parceria podem se dinamizar com Marte na área de relacionamentos, mas os conflitos interpessoais ganham força. O momento tende a favorecer revisões, o que lhe ajudem a encarar os desafios, visto a Lua no segmento crise-ideias e sua fase cheia na casa material.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seu lado fraterno e colaborativo pode aflorar com a Lua no eixo amizades-material, embora durante a Lua Cheia o individualismo ganhe força, o que exige mudanças com o entorno. Com Marte no setor do cotidiano, suas rotinas tendem a se dinamizar, nutrindo sua vitalidade.

Aquário 21/01 a 18/02 Este momento pode dar vazão aos seus objetivos, o que lhe coloca na dianteira das situações. Contudo, a Lua Cheia tende a indicar a necessidade de reduzir o ritmo e rever estratégias. Suas redes se dinamizam com Marte na casa social, embora conflitos sejam frequentes.