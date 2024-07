Palco Vida&Arte dedica 5ª edição à leitura e abre inscrição para Prêmio Literário

Foto: JÚLIO CAESAR FORTALEZA-CE, BRASIL, 12-08-2021: Novas instalações da Biblioteca pública Estadual do Ceará. (Foto: Júlio Caesar / O Povo)

"O rio Jaguaribe é uma artéria aberta", já dizia Demócrito Rocha em seu célebre poema. E nos vasos sanguíneos do cearense correm, dentre outras coisas, a arte e a criatividade. Terra da Academia de Letras mais antiga do País e de uma das publicações impressas mais longevas do Nordeste, o Ceará se prepara para receber mais um incentivo à sua vocação literária.

A quinta edição do "Palco Vida & Arte" chega com o tema "Letras e Livros", trazendo a literatura como fio condutor de lives e programas de TV, além da edição de um caderno especial e matérias para o ambiente virtual divulgando a palavra de gestores públicos, escritores e editoras cearenses, ou radicados(as) no Ceará.

Com o propósito de fomentar a cultura através da aproximação do público com as obras e artistas do Ceará, o "Palco Vida & Arte" leva em conta os benefícios que a arte e a cultura conferem ao bem-estar geral das pessoas. Além disso, busca promover a capacidade de questionar, analisar e interpretar o mundo ao seu redor, estimulando o pensamento crítico e a inovação.

Na avaliação de Valéria Xavier, coordenadora do Palco Vida & Arte,o projeto contribui para o fortalecimento da identidade cultural do Estado ao valorizar a diversidade e a riqueza das expressões artísticas regionais.

"O Palco tem se destacado como uma plataforma relevante para a valorização e promoção de artistas cearenses, tanto de artistas já consolidados, como por exemplo Ednardo que participou da segunda edição do projeto, quanto de artistas emergentes", reforça.

Para Aíla Sampaio, escritora das obras "Amálgama" e "A Carne do Tempo", doutora em literatura comparada e professora da Universidade de Fortaleza, o "Palco Vida & Arte: Letras e Livros" reforça a presença do O Povo no percurso histórico da literatura cearense.

"Dar visibilidade à literatura, promovê-la, é um modo de chamar a atenção para a leitura e para a criação literária, não para concorrer com os muitos estímulos audiovisuais, mas para ocupar um espaço necessário ao desenvolvimento intelectual e cognitivo do cidadão leitor", afirma.

Uma parte fundamental da programação deste ano acontece graças a parceria das Edições Demócrito Rocha (EDR) com o Vida & Arte. Com inscrições abertas desde o dia 10, a primeira edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha busca incentivar autores locais e contribuir para a concepção de histórias que abordem o Estado.

"A ideia é valorizar a voz do povo cearense em sua diversidade, além de oferecer estímulo à cultura leitora e ter um diferencial em relação a outros prêmios que já existem aqui no Ceará. A nossa vontade era fazer um prêmio que democratizasse o acesso à literatura, no sentido de gerar identificação com o público leitor", detalha Lia Leite, gerente-editorial das Edições Demócrito Rocha.

Segundo Valéria Xavier, o projeto também contribui para o fortalecimento da identidade cultural do Estado ao valorizar a diversidade e a riqueza das expressões artísticas regionais. Isso se reflete na inclusão de diversas modalidades artísticas, ao longo as cinco edições, como música, teatro, artes visuais e, nesta edição, literatura, garantindo uma representação ampla e inclusiva da cultura local.

Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti 2018 e um dos jurados do Prêmio Literário Demócrito Rocha, classifica o Palco Vida & Arte como 'importantíssimo". Na avaliação dele, o Ceará, historicamente, sempre foi referência na produção literária brasileira, mas ainda carece de espaços para celebração do livro, leitura e literatura.

"Diante disso, o surgimento de um prêmio literário a trazer o autor cearense para o centro desta seara, fomenta oportunidades para todos aqueles que já estejam no campo ou que buscam meios para publicar seu primeiro trabalho, fortalecendo todo o campo", destaca.

Para Lia Leite, é importante destacar também que as obras devem estar no eixo temático da cultura popular, que envolve poéticas e narrativas de comunidades indígenas, afro-brasileiras, quilombolas e ciganas, além de histórias da tradição oral. "O objetivo é valorizar a voz do povo cearense em sua diversidade", destaca.

As escritoras e escritores poderão inscrever uma obra em cada categoria disponível: Prosa de ficção, para romance, livro de contos ou livro de crônica; Poesia, para livro de poemas; e Ensaio Social, para pesquisas acadêmicas.

"Além disso, as premiações do Palco V&A incentivam a excelência artística ao reconhecer o talento e o esforço dos artistas. Esse reconhecimento não só motiva os artistas, mas também atrai a atenção de empresários do setor cultural e do público em geral, desempenhando um papel crucial na formação de plateias e no acesso à cultura e colaborando, portanto, para o desenvolvimento sustentável do setor cultural cearense", finaliza Valéria Xavier, executiva de Projetos Especiais do Grupo de Comunicação O POVO.

Longe do senso comum de um estado seco e sem instrução, o Ceará se abre para o mundo em riqueza cultural, tecnologia e inovações. As veias abertas do Jaguaribe carregam a verdade de um povo cujo coração ainda pulsa e cujo braço ainda constrói. E que longe estar nos últimos arrancos, vai vivendo e resistindo. (Colaborou Lillian Santos)

