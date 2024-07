Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 15 de julho (15/07)

Foto: Rogério Lima/ Divulgação Evento da Abrasel no Ceará teve lançamento da Quarta do Camarão e da 7ª edição do Festival Brasil Sabor; momento ocorreu no Pirata Bar e contou com show de Marcos Lessa

Nesta segunda-feira, 15, o Pirata Bar promove mais uma edição da tradicional "Segunda-Feira Mais Louca do Mundo". A programação começa às 19h30min com a abertura da casa e recepção do Trio Tapioca. Na sequência, o grupo Piratas do Forró se apresenta, seguido pela quadrilha junina Zé Testinha e, por fim, a Banda do Pirata, que reúne ritmos como forró, axé, pop rock, carimbó e samba.

Quando: segunda, 15, das 19h30min às 2h30min

segunda, 15, das 19h30min às 2h30min Onde: Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema)

Pirata Bar (R. dos Tabajaras, 325 - Praia de Iracema) Quanto: R$70 (inteira). À venda no local e no site pirata.com.br





Dinossauros

Como opção para o público infantil nestas férias, está em cartaz o filme "Luccas e Gi em: Dinossauros". Na obra, protagonizada por Luccas Neto, Luccas e Gi vivem uma divertida aventura depois de descobrirem os planos de uma cientista ambiciosa, que quer trazer os dinossauros de volta à vida. Com a ajuda de um paleontólogo e de dois agentes da CIA, ele vai precisar correr contra o tempo para salvar sua irmã das garras da vilã, que planeja usar Gi como cobaia em suas experiências.

MaXXXine

Segue em cartaz o filme de terror e suspense "MaXXXine", que encerra a trilogia precedida por "Pearl" e "X". Na década de 1980, em Hollywood, a estrela do cinema pornográfico Maxine Minx tem sua grande chance de atingir o estrelato. Entretanto, um misterioso assassino em série persegue as celebridades de Los Angeles e um rastro de sangue ameaça revelar o passado sinistro de Maxine.

No Radar

Seguem à venda os ingressos para o tributo "Elton John - Rocketman" no Teatro RioMar Fortaleza em 28 de julho. A homenagem ao cantor britânico reúne seus principais sucessos a partir da interpretação do maestro e cantor Rogério Martins. Com sua Rocket Band, ele conta com orquestra e coral, recriando concertos marcantes. A apresentação também é marcada por trocas de figurinos e momentos teatrais.

Quando: domingo, 28, às 21 horas

domingo, 28, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 100; vendas no Uhuu e bilheteria do teatro (de terça a sábado, das 14h às 20 horas)





Comédia Romântica

Com Channing Tatum e Scarlett Johansson, está em exibição em Fortaleza o filme "Como Vender a Lua". Chamada para consertar a imagem pública da Nasa, a prodígio do marketing Kelly Jones causa tumulto na tarefa do diretor de lançamento Cole Davis. Quando o presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa.

Guns N' Roses

Dona de sucessos como "Sweet Child O' Mine" e "November Rain", a banda de rock Guns N' Roses é homenageada pelos cearenses do grupo Hard N' Roses em tributo nesta segunda-feira, 15. A banda cover apresenta no Hard Rock Café Fortaleza os maiores sucessos do conjunto americano, entre eles "Welcome to The Jungle", "Patience" e "Paradise City". O show começa às 19h30min.

Quando: segunda, 15, às 19h30min

segunda, 15, às 19h30min Onde: Hard Rock Café, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Hard Rock Café, no Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Reservas pelo linktr.ee/hrcfortaleza ou pelo WhatsApp (85) 99726.6195