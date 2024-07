Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 16 de julho

O SANTO Nossa Senhora Do Carmo

Os primeiros carmelitas, em fins do século XII depois de Cristo, decidiram formar uma comunidade no Monte Carmelo. Os primeiros monges eram cavaleiros cruzados cansados da violência das guerras para conquistar a Terra Santa. Atraídos ao monte, fundaram uma capela. Dedicaram-se à vida de penitência e escolheram Elias como Pai Espiritual. Dedicaram uma capelinha a Virgem Maria e, sob sua proteção, imitavam suas virtudes. Chamaram Maria de "Senhora" do lugar, segundo os costumes feudais. Os peregrinos e cruzados que os visitaram começaram a chamá-los Irmãos da Bem-Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Com o tempo, viajaram a Roma para apresentar ao papa o pedido de aprovação da nova Ordem. No ano de 1226, o Papa Honório III concedeu a aprovação à Ordem.