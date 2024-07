Programe-se: confira a agenda cultural desta terça-feira, 16 de julho (16/06)

Foto: LORENA DINI/DIVULGAÇÃO cantora, compositora e violonista paulista Vanessa Moreno se apresenta no CCBNB

Em celebração aos 26 anos do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza, o equipamento promove programações até domingo, 21. Nesta terça-feira, 16, as cearenses Jord Guedes e As Ritas iniciam as ações às 19 horas. Em seguida, a cantora, compositora e violonista paulista Vanessa Moreno se apresenta a partir das 20 horas. As atividades seguem pelo resto da semana .

Quando: terça-feira, 16, a partir das 19 horas

terça-feira, 16, a partir das 19 horas Onde: R. Conde d'Eu, 560 - Centro

R. Conde d'Eu, 560 - Centro Gratuito







Histórias que vovó contava

A Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) recebe o espetáculo "Histórias que Vovó Contava", da atriz Jaene Mariá, na programação de férias do equipamento. Na montagem, a artista apresenta dois contos curiosos sobre o Brasil que falam sobre a ganância do Coronel Ozório no sertão do Ceará e a ciranda das cores que revela opoder da diversidade.

Quando: terça-feira, 16,às 18 horas

terça-feira, 16,às 18 horas Onde: Biblioteca Elizabeth Muniz (R. Noel Rosa, 150 - Pici)

Biblioteca Elizabeth Muniz (R. Noel Rosa, 150 - Pici) Gratuito









Expocrato

Nesta terça, 16, o Festival Expocrato recebe show dos artistas Pablo, Manu Batidão, Nadson Ferinha, Heitor Costa, Vitor Fernandes, Luan Rocha e Marcelo Namorador.

Quando: terça-feira, 16, a partir das 18 horas

terça-feira, 16, a partir das 18 horas Onde: Parque de Exposições Pedro Felício (rua Rui Barbosa, 259-293 - Centro, Crato)

Parque de Exposições Pedro Felício (rua Rui Barbosa, 259-293 - Centro, Crato) Quanto: a partir de R$ 110; vendas no site





Jornada de Pensamento

É realizado nesta quarta-feira, 17, o seminário "Rodas de Conversas", que reflete sobre empreendedorismo cultural, inovação e novos modelos de negócios no campo da economia da cultura. O projeto marca a 5ª edição da Jornada de Pensamento, e é um dos destaques da programação de aniversário do Hub Cultural Porto Dragão.

Quando: 17 de julho, às 17 horas

17 de julho, às 17 horas Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro, Fortaleza)

Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro, Fortaleza) Gratuito

Divertida Mente 2

Segue em cartaz nos cinemas o desenho "Divertida Mente 2", que alcançou o marco de maior bilheteria na história da Pixar. A história continua a contar a vida de Riley, que agora tem 13 anos e enfrenta novas emoções da adolescência, como o Tédio, a Inveja, a Vergonha e a Ansiedade. Juntamente com Alegria, Tristeza, Raiva e Nojinho, ela passa por dilemas inéditos.

Quando e onde: Ingresso.com