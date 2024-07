Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 17 de julho (17/07)

Foto: Victor Souza/Divulgação Espetáculo "Bendita Dica" conta com bonecos, música ao vivo e história real

Diretamente de Brasília, a Cia Burlesca apresenta o espetáculo "Bendita Dica". A montagem acompanha a história de Benedita Cipriano Gomes, a Santa Dica, uma poderosa líder comunitária que criou, no começo da década passada, uma grande comunidade baseada nos princípios da igualdade, solidariedade e produção coletiva em Lagolândia, na região de Goiânia..

Quando: quarta-feira, 17, às 19 horas

quarta-feira, 17, às 19 horas Onde: Fetraece (av. Visconde do Rio Branco, 2198- José Bonifácio)

Fetraece (av. Visconde do Rio Branco, 2198- José Bonifácio) Gratuito





Greice

O Cinema do Dragão exibe nesta quarta-feira, 17, a pré-estreia do filme "Greice", que conta a história de uma jovem brasileira que estuda Belas-Artes em Lisboa. Em seu primeiro verão no país, ela conhece e se apaixona pelo misterioso Afonso. Posteriormente, os dois são responsabilizados por um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos calouros da faculdade.

Quando: quarta-feira, 17, às 19 horas e 19h20min

quarta-feira, 17, às 19 horas e 19h20min Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira); vendas em Ingresso.com e na bilheteria do cinema

A Menina do País das Neves

Nesta quarta-feira, 17, a professora Rhaná Teixeira promove uma contação de histórias na Biblioteca Estadual do Ceará (Bece) do livro chinês "A Menina do País das Neves", escrito por He Zhihong. A obra infantil aborda diversos temas como sonhos e superação, destacando a importância da educação. Ao fim da história, haverá ainda um momento especial de escrita em chinês e pintura de ideogramas.

Quando: quarta-feira, 17, às 15h30min

quarta-feira, 17, às 15h30min Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (av. Pres. Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

The Bear

Chega ao catálogo da Disney nesta quarta-feira, 17, a terceira temporada da série "The Bear", com Jeremy Allen White e Ayo Edebiri no elenco principal. A produção relata a história de um jovem chef de cozinha, Carmy, que assume o empreendimento gastronômico do irmão, em Chicago, após ser demitido de um restaurante em Nova Iorque. O novo trabalho é numa loja afundada em dívidas, que é reformada e recebe o nome de "O Urso".

Onde assistir: Disney

Show da Boiadeira

O município do Crato, no Cariri, recebe nesta quarta-feira, 17, mais um dia de programação musical da 71ª edição do Festival Expocrato. Os destaques nesta noite são o show de Ana Castela, conhecida por todo o país pela alcunha Boiadeira; Léo Santana, Eric Land, Toca do Vale, Forró do Movimento e outros. O evento é realizado no Parque de Exposições Pedro Felício, no Crato, e segue até o dia 21 de julho.