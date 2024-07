34º Cine Ceará abre inscrições para mostras; prêmio é de R$40 mil

Foto: Rogério Resende/Divulgação Na imagem, os vencedores do 33º Cine Ceará no encerramento do evento

Estão abertas as inscrições para as mostras competitivas do 34º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema.

O evento de cinema cearense irá premiar com R$ 40 mil o Melhor Longa da Mostra Competitiva Ibero-americana, o dobro do valor da última edição.

As produções podem ser inscritas nas mostras competitivas "Ibero-americana de Longa-metragem" e "Olhar do Ceará". As inscrições podem ser feitas on-line no site do Festival até 31 de agosto.

A edição de 2024 acontece de 9 a 15 de novembro em Fortaleza, ocupando o Cineteatro São Luiz, no Centro, e o Cinema do Dragão, na Praia de Iracema.

Troféu Mucuripe será entregue a vencedores do Cine Ceará



Os participantes da Mostra Competitiva podem ser agraciados com o Troféu Mucuripe caso vençam as categorias Melhor Longa-metragem, Direção, Atuação Principal, Atuação Coadjuvante, Roteiro, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Som, Direção de Arte e Prêmio da Crítica.

Já na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o Troféu Mucuripe será concedido aos vencedores nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro e Prêmio da Crítica.

Os jurados da Mostra Olhar do Ceará vão escolher o Melhor Curta-metragem e Melhor Longa-metragem, que receberão o Troféu Mucuripe.

Cine Ceará chega a 34ª edição

Um dos mais longevos festivais de cinema do Brasil, realizado desde 1991 quando surgiu como Festival Vídeo Mostra Fortaleza.

Desde 2006 o Cine Ceará tem o conceito atual, abrangendo produções de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha.



Inscrições para mostras competitivas do 34° Cine Ceará