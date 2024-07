Festival de Pratinho reúne 20 empreendedores no Mercado AlimentaCE

Foto: Fernanda Siebra/Divulgação Festival do pratinho reúne mais de 20 expositores com pratos que variam de R$ 10 a R$ 20

Protagonista da cultura alimentar cearense e fonte de renda para famílias em todo o Estado, o pratinho é uma das receitas mais desejadas ao longo do ano inteiro— presente para além das festas de São João. Em celebração à união de arroz, vatapá e farofa (e todas as suas variações), o Mercado AlimentaCE promove a 2ª edição do Festival do Pratinho neste sábado, 20, e domingo, 21.

Após a grande procura do público na edição do ano passado, o evento contará com dois dias de programação. No complexo da Estação das Artes, no Centro, estarão 20 expositores de comidas típicas, apresentações musicais e atividades infantis. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

O primeiro dia de programação tem início às 17 horas com a Feira Gastronômica de Pratinhos, seguida das apresentações do repertório forrozeiro de Iara Pamella e banda, encerrando o sábado, 20, com o show de Vanessa, A Cantora.

No segundo dia, o evento começa às 10 horas com a Feira Gastronômica de Pratinhos. A programação tem também atividades infantis e apresentações do Forró Tá Bonito Para Chover e do Pavão do Acordeon a partir das 11h.

O espaço gerido pela Secretaria da Cultura do Ceará em parceria com o Instituto Mirante é voltado ao incentivo da cultura alimentar cearense. Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCE, revela o papel do evento como um reforço à consolidação da cultura nordestina.

“Delimitar o que é nosso é dar ferramentas para nosso povo se sentir cada dia mais pertencente da cultura em que vivemos. E gastronomia e cultura alimentar são parte fundamental nesse processo identitário”, comenta.

A chef ressalta que a preservação da cultura do pratinho é essencial para concretizar o costume. “Cultura alimentar é uma cultura democrática. Quanto mais cearenses nos sentimos, maior a chance de protegermos nossos patrimônios culturais, passando de geração em geração a força que nossa história possui”, completa.

O evento, além de proporcionar uma experiência cultural, funciona como propulsor de empreendedores. Serão cerca de 20 participantes da Feira de Pratinhos, trabalhadores que têm investido nos últimos anos na área culinária local como a marca D’Casa Cozinha Regional.

A empresa foi idealizada por Marcos Aurélio de Freitas, com seus filhos. A família empreendeu no ramo da gastronomia em 2017, quando o idealizador vendia tapioca por incentivo de amigos. Depois investiram no caldo e na panelada, até chegar ao pratinho, o principal produto do empreendimento atualmente.

Para Viviane Freitas, filha do proprietário da empresa, a feira é importante para uma amplitude de público. “A partir da feira há uma notoriedade maior a pequenas empresas. Há um reconhecimento não apenas do modo econômico, mas cultural. De que pequenos empreendedores, como nós, somam na tradição”, comenta a sócia.

O pratinho da família Freitas é feito em casa, no bairro Itaperi. Durante a pandemia, o pratinho D’Casa Cozinha Regional foi ganhando popularidade no bairro. O segredo, segundo Viviane, é sempre manter a qualidade dos ingredientes mesmo com a alta dos preços, afinal o sabor que fideliza o cliente.

Marina Araújo comenta sobre a escolha dos produtores que vão trabalhar na feira. “Qualquer valorização de uma atividade que muitas vezes é invisibilizada pelo sistema de sociedade em que vivemos é um movimento valioso para quem vive desse ofício”, explica.

“Tivemos o cuidado de tentar descentralizar as pessoas selecionadas para expor, além de termos parcerias importantes com indicações da Secretaria da Igualdade Racial e Iprede, por meio do projeto TransforMarias. Para trazer o protagonismo dessas empreendedoras e empreendedores se sintam participantes do processo de fortalecimento da cultura alimentar cearense”, complementa.

Com boas expectativas para a feira, a Viviane Freitas espera que seja um espaço de confraternização e enaltecimento da cultura nordestina. “É importante manter nossa cultura. Nossas tradições e costumes são fortalecidos por meio de festivais como esse. Sempre lembrando da nossa história e do pratinho como parte de nós”, destaca.

A diretora do Mercado AlimentaCE reforça o compromisso com o evento. “A expectativa é de cerca 6 mil pessoas circulando nos dois dias de evento. Teremos mais de 20 empreendedores participando, além da oferta de pratinho nos seis restaurantes. Estamos fazendo um trabalho muito cuidadoso para atender a todos”, ressalta.

2ª Edição do Festival do Pratinho no Mercado AlimentaCE

Quando: sábado, 20 de julho, de 17 às 22h, e domingo, 21 de julho, de 10 às 15h30min

sábado, 20 de julho, de 17 às 22h, e domingo, 21 de julho, de 10 às 15h30min Onde: Mercado AlimentaCE (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, dentro do Complexo Cultural Estação das Artes)

Mercado AlimentaCE (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro, dentro do Complexo Cultural Estação das Artes) Gratuito (mediante doação de 1kg de alimento não perecível)





D'casa Cozinha Regional